即巿股評 港股直擊

昨日恒指低開高走，全日波幅411點。恒指收報31513點，升11點或0.04%，成交金額1062.23億元。國指收報 12660點，跌12點或0.1%；上證收報3279點，升9點或0.29%。A股走勢優於港股。

恒指呈8連陽走勢，當中連續4天在失守50 SMA後而「失而復得」，可見50 SMA 有一定支持。恆指以「陀螺」收市，無明顯方向。MACD快慢線正差距收窄，走勢轉弱。全日上升股份701隻，下跌919隻，市況偏弱。

內地媒體報道引述中國央行副行長潘功勝稱，今年將就金融支持住房租賃市場發布相關文件，有望今年上半年出台。料消息利好內地房地產租賃市場。中國銀監會要求小微企業貸款同比增速不低於各項貸款同比增速，料消息利好相關企業和金融機構。

外國媒體援引四名白宮高級官員報道稱，美國總統特朗普可能不晚於周五公布對中國徵收600億美元年度關稅的計劃。多間美國企業紛紛警告總統特朗普，任何針對中國的大規模貿易行動都可能拉高消費者價格、增加企業成本並傷害股價。另，有社交網站擬大量用戶資料遭洩露，利淡科網板塊。美股三大指數下跌，今早亞太股市下跌，夜期及ADR下跌，料恒指低開後走勢反覆，支持參考為10 SMA (約31154)。

個股介紹：

六福集團(00590)的主要業務為從事各類黃鉑金首飾及珠寶首飾產品之採購、設計、批發、商標授權及零售業務。

集團早前以5.6億元收購界沙田新都廣場，該物業於1997年前後落成，並已在2014年末由工業用途變更為辦公室及商舖用途。集團擬將收購物業作辦公室自用，並預期物業價因應當前市道而升值。

在2018年1月，香港珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升10.4%，料集團也有望在行業景氣改善中受惠。

集團預測市盈率為15.389倍，周息率3.833%。股份上日收報28.7元，上望32元，止損設於27.7元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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