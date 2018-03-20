即巿股評 港股直擊

美股隔晚顯著下跌，主要受科技相關板塊拖累。當中Facebook大跌7%，創五年來最大單日跌幅，主要是集團承認洩露逾5000萬個Facebook用戶信息；另外貿易戰亦持續升溫，美國總統特朗普準備於本周五前公布新一輪關稅方案，準備對總值600億美元規模進口中國商品徵收關稅，並涉及超過100種產品。加上市場亦觀望聯儲局議息後息口去向。道指一度大跌近500點，最終下跌335點或1.35%，收報24610點；標普500指數則跌39點或1.42%，收報2712點。納指則下跌137點或1.84%，收報7344點。

科技股普遍下跌，Amazon及Alphabet分別下跌1.7%及3.03%，蘋果公司亦跌1.53%，Nvidia及Netflix亦分別下跌3.8%及1.56%。至於中概股方面，阿里巴巴及百度分別下跌2.87%及3.64%，京東亦跌近2%。

回說港股表現，昨日走勢依然反覆，雖然早段曾受騰訊(00700)造好支持下曾升超過150點，但尾市騰訊由升轉跌，加上地產股有沽壓，令恒指升幅收窄至只得11點。由於市場變數仍多，加上今日輪到焦點股之一平保(02318)公布業績，相信市況依然會呈拉鋸格局，繼續於31000-31800點水平上落。

股份方面，筆者兩大心水愛股石藥集團(01093)舜宇(02382)已先後公布業績，先談石藥。以收入及股東應佔溢利表現而言增速分別達到25%及31.9%，另集團整體毛利率由51%升至60.4%。不過，若細分成藥及原料藥表現，成藥收入佔比由72.5%進一步升至73.6%，但分部溢利佔比卻91.9%下跌至76%，反觀原料藥溢利佔比，卻由8.1%升至24%。反映今次業績理想，主要是原料藥有較突出表現所致，惟由於原料藥價格波動性大，故未來業績仍要視乎核心業務，亦即成藥特別是創新藥表現。總括而言，今次業績僅屬不過不失，驚喜亦不大，故現水平不建議加注。

至於舜宇，其收入及股東應佔溢利均有好表現，分別增加53.1%及128.3%，主要是受益於智能手機相關業務及車載鏡頭有不俗增長。毛利率亦受光學零件銷售增長迅速支持而由18.3%升至21.5%。雖然預期今年內地手機增速將進一步放緩，但其客戶小米及華為預期年中將推出旗艦手機，相信會進一步刺激高端鏡頭及模組需求，今年業績有望進一步受惠。另外，預期市場逐漸會對AR、VR以至3D攝像頭等技術需求殷切。基於業績及前景理想，建議可考慮繼續持有，中線目標上望180元以上。

筆者持有Amazon、Alphabet、騰訊及舜宇光學股份

耀才證券研究部總監 植耀輝