港股直擊 即巿股評

港股近期好淡爭持，隔晚美股顯著下挫，料拖累今早港股低開，市場關注包括平保(02318)在內的四隻藍籌股今日放榜。

周一美股三大指數均收跌逾1.3%。道指跌335點或1.35%，報24610點，失守100天線，蒸發今年以來回報。納指一度急挫逾2%，收跌1.84%，報7344；標普500指數收跌1.42%，報2712點，明顯跌穿50天線。科技股領跌，Facebook深陷數據洩露醜聞，股價重挫近7%。

據《紐約時報》報導，Facebook將大量使用者的資訊拿出來與數據分析公司Cambridge Analytica分享，涉及5000萬用戶。該數據分析公司在2016年大選期間曾為特朗普工作。Facebook收跌6.8%，拖累科技股表现。谷歌跌3%、蘋果跌1.5%，亞馬遜跌1.7%，微軟跌1.8%。

此外，即將到來的聯儲局議息會議亦令部分投資者感到不安，投資者預計聯儲局將加速貨幣政策正常化進程，而這將提高貸款成本。有分析認為，股市下跌，國債息率上升，這可能說明市場擔心周三聯儲局公開市場委員會將表現得更為鷹派。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報77.42元，較本港上日收市升0.27元；騰訊(00700)ADR收報456.18元，跌5.62元；國壽(02628)ADR收報22.79元，跌0.31元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.24元，跌1仙；中石油(00857)ADR收報5.3元，跌4仙；中石化(00386)ADR收報6.42元，跌9仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報72.1元，跌0.6元；聯通(00762)ADR收報9.73元，跌2仙。

ADR港股比例指數報31316，較周一恒指收市跌197點或0.63%。恒指昨日早段曾挫257點，低見31244，收報31513點，升11點，守住50天線(約31379)。恒指短期料於31000點至31800點之間上落。

焦點股份

舜宇光學(02382)：昨日收市後公布去年純利29億元人民幣，增長1.28倍，每股盈利約2.67元人民幣， 末期息66.1分人民幣。去年收入223.66億人民幣，增長五成三，主要因為智能手機相關業務及車載成像業務快速發展；毛利率21.5%，上升3.2個百分點。

閱文集團(00772)：公布上市後首份全年業績，去年純利增長14倍，至5.56億元人民幣，每股盈利74分人民幣，不派息；期內毛利率由2016年的41.3%，升至去年的50.7%；平均月活躍用戶按年增長12.7%至1.91億。

中國中藥(00570)：向平安人壽保險配售6.043億股，相當於擴大後股本約一成二，每股配售價4.43元，較停牌前收市價5.53元折讓約兩成，集資淨額26.74億元，當中15億元用於中藥飲片及中藥配方顆粒業務。

西部水泥(02233)：去年純利7.1億元人民幣，增長68倍，末期息2.6分人民幣。

仁天科技(00885)：宣布控股股東景百孚就向其間接持有約39.89%權益的福建實達(600734.SH)，出售所持集團合共約53.43億股集團股份，相當於已發行股本約47.92%，訂立框架協議，暫定交易價格約20.57億元。倘正式買賣協議訂立後，將可能觸發強制全面現金要約。

康哲藥業(00867)：去年純利增長兩成二，至16.74億元人民幣，每股盈利67.34分人民幣，末期息13.93分人民幣。

新天綠色能源(00956)：公布去年股東應佔溢利9.4億元人民幣，按年增73.5%，每股盈利25.29分，派末期息10.3分。期內收入按年增61%。

中國平安(02318)：今日公布全年業績，中金估計平保旗下壽險業務去年新業務價值達662.5億元人民幣，可按年升30%。綜合券商預測，平保去年股東應佔溢利，介乎733.7億至826.3億元人民幣，按年升17.6%至32.4%。留意管理層會否在業績發布會上露分拆業務上市的最新時間表。

除平保外，今日亦有多家公司公布全年業績，包括藍籌的碧桂園(02007)、中華煤氣(00003)及華潤置地(01109)。其中碧桂園公布，建議分拆物業管理業務碧桂園服務於香港主板獨立上市。另外、新華人壽保險(01336)、眾安在線(06060)等亦於今日放榜。