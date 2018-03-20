重要通告 港股直擊

鐵貨(01029)發出正面盈利預告，預期截至去年12月底止年度錄得可觀溢利，而2016年度則錄得虧損1822.6萬美元。

集團表示，期內轉虧為盈的估算乃由於，位於俄羅斯遠東地區的K&S礦場成功提升產能及營運，年度收益按年增加5倍以上，約 1.1億美元；K&S已成為具生產力及利潤之礦場，並於2017年度產生除稅息折舊及攤銷前盈利約3000萬美元；及初步估計K&S礦場物業、廠房及設備於過往部分的減值虧損回撥約為1.3億美元。

集團業績公告預期將於本月27日刊發。