即巿股評 港股直擊

周一恒指低開131點，迅速跌落31244低位後反彈，更一度倒升155點，高見31656水平才回吐；尾市升幅收窄，最後以31513點收市，僅升11點，或0.04%。

上一篇「搏拳實錄」講到，基於EJFQ系統的強勢股和弱勢股指數走勢都持續改善，恒指又曾經連續3日測試並企穩於50天線之上收市(昨天是第4日)，中線技術確認轉好，老徐因此估計，恒指短期仍有機會再創3月高位；文中並指出，老徐在先前的Short Strangle棚架已收取1320點期權金，撥298點用來加建的long call倉位，只是當作賭21點(Blackjack)買保險而已。

為顧及不太熟悉Blackjack規則的投資者，有必要略為解釋何謂買保險：在Blackjack賭桌上，當莊家第1張啤牌派隻Ace，如果第2張牌來隻公仔或10點，便會構成Blackjack即21點，已落注的閒家若牌面組合不夠21點的都要輸錢。但這時閒家可以有個保本的做法，就是以原先已下注的注碼例如1000元的50%，再投注500元用來買保險，假如莊家的第2張牌真的來隻10點或公仔，已經買了保險的閒家便會獲得500元的雙倍彩金，即是這局收回1500元打和。

講過賭Blackjack規則，回到上文提及的強弱勢股指數走勢雙雙改善，以及恒指先後收復20天和10天線（見3月13日「搏拳實錄」<Trader本能 冇盤就身痕>），老徐都視為莊家第1張牌來隻Ace，於是long價外call以防恒指短線爆升，保護或對沖Short Strangle棚架沽31800點call一邊的風險。

此外，簡單快捷閱讀一下EJFQ系統的板塊輪動圖亦即是RA+指標，也令老徐認為應要為Short Strangle倉位買保險。截至3月19日的RA+周線圖（無基準）顯示，全數25個板塊中的約八成板塊的箭頭都指向下方或左下方，真是睇見都唔開胃；但換轉為RA+日線圖，所顯示的卻是截然相反的景象，意思是代表以逐日計算，幾乎所有板塊的相對動力和相對表現由上星期開始已持續改善。因此，恒指升穿3月13日的31709點intraday高位亦即是至今為止的3月份高位，實屬合理預期。

值得補充的是，雖然EJFQ系統上述幾個指標都支持恒指有機會創出3月份高位，問題是即月期指及期權到下周三(28日)就要結算，假若恒指未來一個星期只是小幅上升或維持牛皮上落格局，未能升穿或最低限度也逼近31800點的老徐搭建的Short Strangle上方，老徐的32000點long call就全完沒有起到保險的作用。

恒指昨天以31513點收市，比起老徐上周（付出298點期權金）買保險時的收市水平僅低81點，而港交所網頁資料顯示，32000點的即月期指call，已跌至約130點收市。恒指本周若還拒絕上升，老徐便會平掉該long call算數。

老徐