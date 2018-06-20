即巿股評 港股直擊 國際財經

本周左右大市的事項一籮筐，先有兩隻大藍籌平保(02318)和騰訊(00700)放榜，再來美國聯儲局議息會議或加劇港滙弱勢，還有英倫銀行議息和美國總統特朗普會見沙地王儲等等，連串事件預示接下來的一星期將會是消息滿天飛。

聯儲局在今明兩天舉行貨幣政策會議，到本港時間周四凌晨2時公布議息結果並舉行記者會。由於主席鮑威爾上次在國會聽證會一度發表「鷹派」言論，這回他新官上任後首次以主席身份主持會議，以及即場解答記者提問，言行之間若釋出任何對美國貨幣政策的意向，必定會被放大驗視。

利率期貨反映，市場預期今次會議加息的機會率高達100%；可是，市場更關注在鮑威爾主政下，聯儲局會否更迫切地加息及收水。目前來看，儘管市場預期今年加息次數仍然是兩次起、三次止(每次四分一厘)，與聯儲局12月公布的利率前瞻點陣圖(dot plot)預測中值水平相若【右圖】，但鮑威爾在2月27日及3月1日兩次國會聽證會上，曾重申進一步逐步加息將有利實現通脹和就業目標，而且經濟表現強勁，不大可能出現衰退云云。這番話一度被解讀為如果經濟持續強勁，不排除美國年內加息多達4次。

至於即將退休的紐約聯儲銀行行長達德利(William Dudley)亦在本月初指出，稅改法例與政府增加開支是刺激經濟的措施，在此情況下，加息是必要的；聯儲局今年即使加息4次，仍符合循序漸進加息的方針。

美國聯儲局即將上調聯邦基金利率猶如板上釘釘，姑勿論這次加息後美滙走勢如何，都將會令港美息差進一步拉闊，港元很大機會邁向7.85弱方兌換保證水平，屆時港息偏低情況相信會有所改善。

每美元兌港元由年初的7.81，升至目前的7.84，港滙愈來愈接近弱方兌換保證──金管局承諾在7.85的水平承接港元沽盤，即變相抽走港元資金，引導港息回升。

如果港滙只是短期走弱，便毋須多慮；惟若港元滙價至下半年仍是如斯弱勢，意味金管局可能要連環出招，持續在市場抽走更多港元，難免對市場銀根造成影響。

回看港股，恒生指數昨天低開131點，即失守50天線(約31380點)，曾挫257點，見31244點全日低位，其後拗腰收復50天線，一度升154點，高見31656點，為近一周新高。恒指午後於上午波幅範圍內及31500點上方爭持，最終收報31513點，微升11點(0.04%)；主板成交額縮減至1062億元，上升股票佔44%。

平保和騰訊將於今明兩天放榜，平保昨天高收2.06%，騰訊則在收市競價時段被「嘜低」，更以全日低位461.8元收市，跌0.73%。兩者合共在恒指及恒生綜合指數的權重分別逾15%和高達13%，可謂舉足輕重，業績表現尤須關注。

技勢走勢方面，恒指連續6個交易日於50天線(約31380點)之上橫行，形成待變格局。倘恒指向上突破2月27日的高位31798點，方能確認雙底見底並進入反彈階段；反之，若失守31000點，後市調整未完。

信報投資研究部

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