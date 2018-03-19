今日 21:47
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港股直擊
香港建設(00190)公布，截至去年12月底止，全年盈利8.99億元，按年上升1.33倍，每股盈利1.7元；派末期息11仙。
期內，收益17.89億元，增長11.46%。
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