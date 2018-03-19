港股直擊 中國財經

富力地產(02777)截至去年底可銷售資源約6170億元(人民幣‧下同)，涉5140萬方米土地儲備，今年會推出其中約2400億元貨值，全年銷售目標1300億元，較去年銷售增58.8%；今年推出61個新項目，全年合共銷售154個項目，並期望2020年可達3000億元銷售。

董事長李思廉表示，上半年銷售佔約40%，下半年佔60%，主要在第三季推盤。

李思廉指出，去年核心盈利75.9億元，增27%，預計明年仍會保持增長，手頭有650萬方米銷售有待入賬，按平均每方米賣1.2萬元，盈利仍會有可觀增長，利潤率較去年入賬的銷售更好。

去年物業投資、酒店營運及其他收入55.7億元，增31%，目標今年酒店業務收入增長至70億元。目標今年派息率可維持40%。

李思廉稱，向萬達收購70多間酒店是雙贏，萬達能按目標作價套現資金，富力則以相宜價錢取得一批資產，權屬業主權益的淨現金流可由原本的3億元，額外新增8億元，足夠支付相關借貸成本。

富力向萬達收購77間酒店，目前只完成收購其中71間，李思廉指出，其餘6間因涉及土地限制問題而未能轉讓，會與地方政府協商，希望收購多2至3間，另外數間收購與否，也不會構成重大收購。