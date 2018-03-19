港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五晚收市靠穩。港股今日延續近期日升日跌形勢，於50天線附近上落。大市成交額回落逾26%，下跌股份比例亦較高。

恒指今早低開131點，即失50天線(約31379點)，開市後曾挫257點，見31244點全日低，其後拗腰收復50天線，最多升154點，見31656點近一周高，半日收市前回落，中午升60點，波幅上午成形。恒指午後於31500點水平窄幅橫行。恒指收報31513點，僅升11點。大市今日下跌股份比例為56%，上升股比例為44%。

全日成交額1062.23億元，較上日減少約374.4億元或26%。

國企指數收報12660點，跌12點或0.1%。國指兩日累跌59點或0.4%。

恒指即月期貨收市跌57點或0.18%，報31393點，低水121點。

A股高收，滬指升0.29%；深成指升0.16%。兩市成交額約3969億元人民幣。另外，全國人大今早通過由現任人民銀行副行長易綱，接替周小川出任人行行長。

歐洲三大股市最新受壓，德國和英國挫逾1%；美國道指期貨最新挫148點，報24817。

藍籌股方面，明天公布業績的平保(02318)收市升2.1%，報91.5元逾一個半月高收市；友邦(01299)升1.3%；滙控(00005)升0.3%。另外，吉利(00175)上周公布與京東建立戰略合作夥伴關係，將共同探索車聯網技術研發及應用，收市升1.7%；中移動(00941)升0.6%；建行(00939)升0.1%；華潤電力(00836)中午公布去年盈利46.23億元，按年跌40.02%，每股派末期息0.75元，股價升1%；銀娛(00027)創近4年高，收市升2.4%；金沙中國(01928)升1.2%。相反，不過港交所(00388)續弱，收市跌1.8%；中行(03988)跌0.7%。

長和系4隻藍籌上周五(16日)公布業績，另外長和(00001)主席李嘉誠公布將於5月10日股東會後退休。長和系偏軟，長和跌1.9%；長實集團(01113)跌0.6%；電能(00006)跌2%；長建(01038)跌1.5%。

焦點板塊

醫藥股：石藥(01093)上午見20.65元創新高，中午公布去年盈利按年增31.88%，每股派末期息15仙，股價反覆高收0.7%，另外集團聯營友芝友生物製藥開發的「注射用重組抗EpCAM和CD3人鼠嵌合雙特異性抗體」，獲內地批准臨床試驗。藥明生物(02269)今日亦公布業績，股價創新高，收市升1.7%。另外，東陽光藥(01558)升5.4%；聯邦制藥(03933)升3.8%；綠葉製藥(02186)升3.7%；三生製藥(01530)升3.1%；今日公布業績的康哲藥業(00867)升2.4%。相反，金斯瑞(01548)績後反覆，收市挫4.6%，集團去年股東應佔溢利2612.3萬美元，按年微跌0.18%，不派末期息。

內房股：內地上月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升5.2%，升幅較上月擴大0.2個百分點。按月升0.2%，升幅較上月收窄0.1個百分點。內房普遍逆市向下，華潤置地(01109)跌1.2%；中海外(00688)跌1.1%；萬科(02202)跌3.3%；碧桂園(02007)建議分拆旗下物業管理業務，以介紹方式於聯交所主板獨立上市，股價跌2.2%；龍湖(0(00960)跌1.1%；融創(01918)跌4.6%；中國恒大(03333)跌2.7%。二線股方面，世房(00813)上周五急升，今日要挫5.2%；雅居樂(03383)跌0.8%；金茂(00817)跌2.2%。另外，審計署審計長胡澤君在兩會部長通道上表示，中國要促進防範化解重大風險，密切關注數個領域，包括房地產領域的隱患。

科技股：今日個別走，手機設備股方面，舜宇光學(02382)今日公布業績，收市升2%；丘鈦科技(01478)中午公布去年多賺1.29倍，每股末期息派7.8分人民幣，股價曾升8.6%，收市升6.1%；瑞聲(02018)跌1.4%；富智康(02038)跌3.6%；ASM太平洋(00522)升0.9%。科網股個別走，周三(21日)公布業績的騰訊(00700)U盤嘜至全日低，跌幅0.7%；今日公布業績的閱文集團(00772)跌0.5%；易鑫(02858)創新低，收市跌3%；金山軟件(03888)跌0.7%；網龍(00777)跌1.5%。相反，金蝶國際(00268)創新高，收市升4.2%，成交額5.77億元。

焦點股份

達利食品(03799)；績後曾挫9.4%見逾兩個月低，收市跌8.1%，成交額2.9億元。集團去年純利34.34億元人民幣，按年增長9.47%，每股末期息派0.1港元，連中期息全年派0.2港元，而去年全年派一次末期息每股0.18港元。

重慶銀行(01963)：曾挫6.8%，收市跌6.4%。集團去年股東應佔淨利潤37.26億元人民幣，按年增6.39%，每股派末期息11.8分人民幣，較去年末期息29.1分人民幣，大減59.5%。

半新股：多股跌幅較大，上周五(16日)上市高收八成的光麗科技(06036)收市急吐兩成；「天仁茗茶」本港特許經營商的賓仕國際(01705)連續兩日回吐，今早一度挫21.5%；收市跌16.7%；通達宏泰(02363)穿招股價2.3元，低見1.96元，收市挫17.1%。相反，金貓銀貓(01815)曾挫11.4創上市新低，收市拗腰升1.8%；中教控股(00839)午後曾升8.7%創新高，收市升5.2%；Kakiko(02225)亦創新高，收市升8%。

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