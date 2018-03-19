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福耀玻璃(03606)財務總監陳向明表示，公司旗下北美業務扭虧為盈，估計今年北美表現將會更好，並成為公司新的利潤增長點。

他指出，目前在海外投資資產約10億美元，佔總資產40%，佔收入約36%，增長是國內的兩倍，未來海外業務將會進一步加大規模，特別加強歐美的投資。

對於美國總統特朗普擬徵收關稅，陳向明認為，即使中美貿易戰，對公司的影響不算太大，因為公司在美國正在發展自己的生產基地，希望將影響減到最低。他又指，內地經濟增長放緩，以及汽車產業增長放緩，亦是公司內地業務未來不確定的因素。