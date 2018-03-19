恒指午後升幅收窄，國指一度倒跌。截至下午約1時30分，恒指報31548點，升46點或0.1%，大市成交額680.89億元。
國企指數報12676點，升3點。
A股午後仍靠穩，滬指升0.12%；深成指升0.42%。
港股半日沽空金額為54.39億元，沽空比率9.0%。
丘鈦科技(01478)中午公布去年股東應佔溢利4.36億元人民幣，按年飆升1.29倍，每股末期息派7.8分人民幣。股價午後曾升7%，見11.92元近三周高，現升5.2%，成交額1.08億元。
石藥(01093)中午公布去年盈利27.71億元，按年增31.88%，每股派末期息15仙。股價午後變化不大，最新升1.5%。
騰訊控股(00700)半日沽空有5.15億元，沽空比率12.6%，最新升0.2%。
盈富基金(02800)半日沽空有4.98億元，沽空比率67.4%，最新報31.85元，升0.2%。
中國平安(02318)半日沽空有3.31億元，沽空比率13.4%，最新報91.0元，升1.5%。
恒生中國企業(02828)半日沽空有2.76億元，沽空比率24.3%，最新報127.8元，升0.1%。
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