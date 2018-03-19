訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:33 港股直擊 即巿股評

午後升幅收窄 丘鈦績後漲7%

放大圖片

恒指午後升幅收窄，國指一度倒跌。截至下午約1時30分，恒指報31548點，升46點或0.1%，大市成交額680.89億元。

國企指數報12676點，升3點。

A股午後仍靠穩，滬指升0.12%；深成指升0.42%。

港股半日沽空金額為54.39億元，沽空比率9.0%。

丘鈦科技(01478)中午公布去年股東應佔溢利4.36億元人民幣，按年飆升1.29倍，每股末期息派7.8分人民幣。股價午後曾升7%，見11.92元近三周高，現升5.2%，成交額1.08億元。

石藥(01093)中午公布去年盈利27.71億元，按年增31.88%，每股派末期息15仙。股價午後變化不大，最新升1.5%。

騰訊控股(00700)半日沽空有5.15億元，沽空比率12.6%，最新升0.2%。

盈富基金(02800)半日沽空有4.98億元，沽空比率67.4%，最新報31.85元，升0.2%。

中國平安(02318)半日沽空有3.31億元，沽空比率13.4%，最新報91.0元，升1.5%。

恒生中國企業(02828)半日沽空有2.76億元，沽空比率24.3%，最新報127.8元，升0.1%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。