港股直擊 即巿股評

白宮再次傳出人事變動，但市場似乎開始習慣白宮混亂嘅日子，就好似市場早已視恐襲為無物，亦對金仔玩飛彈無晒反應一樣，當「侵侵」不停將《飛黃騰達》嘅金牌場口『炒魷魚』搬到白宮上演，同一場戲重複又重複，華爾街都開始無感覺。上周美股三指數均見上升，港股今早則低開高走，目前仍然喺50日線(31381)三幾百點內上上落落。

恒指今早低開131點，50日線(約31381點)又失守，開市後最多跌257點，低見31244點半日低位，但50日線再次得而復失，半日最多升154點，見31656點，可惜半日收市前升幅收窄。恒指中午收報31562點，升60點；國企指數報12683點，升10點。港股始終未能一氣呵成，皆因重磅股個別發展，未能一致齊心向上…

平保(02318)明日派成績表，呢兩日股價表現愈見亮麗，今日半場再升1.5%，能夠升穿92.5元，上面海闊天空，要挑戰紅底股並非難事。不過騰訊(00700)周三公布業績前，今日表現有啲漉，470元水平未能守穩其上，似足對上一次派成績表，同樣係業績公布前唔多肯行，要等業績公布後，大行相繼調高目標價，騰訊股價先發力。今次話唔定又案件重演，有貨唯有比些少耐性等埋業績。至於吉利汽車(00175)又係業績一定唔會令股東失望，走出去收購國際級競爭對手得到阿爺祝福，今後較其他內地汽車企業優勢將會更明顯。集團上周公布跟京東建立戰略合作夥伴關係，將共同探索車聯網技術研發及應用。濠賭股跑贏，阿Man幾時都係最愛銀娛(00027)，預期濠賭股今年仍會跑贏大市，醫藥股及教育股一樣，係逢回吐吸納股份。

華訊盈喜後價量齊升可留意

預咗大市波幅喺千點之內，上面三萬二阻力唔少，但三萬一暫時應該又守得吓，都係炒股唔炒市，除咗重磅股炒業績，次一線股份亦蠢蠢欲動，尤其係有利好消息嘅盈喜股。上周五華訊(00833)股價及相關新聞發盈喜通告，預期截至2017年12月31日止年度，股東應佔溢利將錄得不少於50%增長，而2016年溢利為約7180萬元，即係2017年公司盈利可突破億元大關。

華訊盈利增長主要係客戶對電子產品，包括灑水控制器及對講機產品需求增加而引致銷售收入增加，及於年度內新增設嘅投資物業分部有貢獻溢利所引致。再睇番股價走勢，因為呢份盈喜通告，股價受刺激價量齊升，上周五股價逆市升逾6%，亦見成交倍增配合升勢。過往華訊炒上通常冇咁快玩完，至少仲有兩三日跟進，即管睇睇今次股價升破咁多條移動平均線之後，有冇本事再進一步挑戰下個阻力位2.8元，2.6元附近搵位上車，博升破2.8元企穩，再挑戰去年高位3元樓上，止蝕位2.4元。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)