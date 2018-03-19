港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五晚收市靠穩。港股連升兩周後，今早低開高走，仍然於50天線附近爭持。

恒指今早低開131點，即失50天線(約31381點)，開市後曾挫257點，見31244點半日低，其後拗腰收復50天線，半日最多升154點，見31656點近一周高，半日收市前回落。恒指中午收報31562點，升60點或0.2%，大市成交額604.65億元。

國企指數報12683點，升10點或0.1%。

A股半日靠穩，滬指升0.17%；深成指升0.57%。

藍籌金融股普遍造好，明天公布業績的平保(02318)升1.5%；友邦(01299)升1.3%；滙控(00005)升0.4%。另外，舜宇光學(02382)今日公布業績，半日升2.4%；吉利(00175)上周公布與京東建立戰略合作夥伴關係，將共同探索車聯網技術研發及應用，半日升1.9%；中移動(00941)升0.8%；銀娛(00027)及金沙中國(01928)分別升2.36%及0.79%。相反，不過港交所(00388)續弱，半日跌0.6%；中行(03988)跌0.5%。周三公布業績的騰訊(00700)半日無起跌。

長和系4隻藍籌上周五(16日)公布業績，另外長和(00001)主席李嘉誠公布將於5月10日股東會後退休，相關股今早偏軟，長和跌1.4%；長實集團(01113)跌1.1%；電能(00006)跌1.1%；長建(01038)跌1.3%。

焦點板塊

醫藥股：石藥(01093)今日公布業績，股價見20.65元創上市新高，半日升1.7%，集團聯營公司友芝友生物製藥開發的「注射用重組抗EpCAM和CD3人鼠嵌合雙特異性抗體」(項目編號「M701」)，獲國家食品藥品監督管理總局頒發藥物臨床試驗批件。藥明生物(02269)今日亦公布業績，高見73.5元創新高，半日升3.2%。另外，東陽光藥(01558)升4.5%；聯邦制藥((03933)升3.8%；綠葉製藥(02186)升3.5%；三生製藥(01530)升3%；康哲藥業(00867)升2.8%。相反，金斯瑞(01548)績後反覆，半日跌2.6%，集團去年股東應佔溢利2612.3萬美元，按年微跌0.18%，不派末期息。

內房股：內地上月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升5.2%，升幅較上月擴大0.2個百分點。按月升0.2%，升幅較上月收窄0.1個百分點。內房今早普遍逆市偏軟，華潤置地(01109)跌2.1%；中海外(00688)跌0.9%；萬科(02202)跌3.5%；碧桂園(02007)跌2.8%；龍湖(0(00960)跌0.6%；融創(01918)跌3.5%；中國恒大(03333)跌2.5%。另外，世房(00813)跌3.7%；雅居樂(0(03383)跌3.3%；金茂(00817)跌2%。

焦點股份

達利食品(03799)；績後曾挫7.6%見逾兩個月低，半日跌6.6%，成交額1.07億元。集團去年純利34.34億元人民幣，按年增長9.47%，每股末期息派0.1港元，連中期息全年派0.2港元，而去年全年派一次末期息每股0.18港元元。

重慶銀行(01963)：曾挫6.8%，半日跌6.4%。集團去年股東應佔淨利潤37.26億元人民幣，按年增6.39%，每股派末期息11.8分人民幣，較去年末期息29.1分人民幣，大減59.5%。

半新股：多股跌幅較大，上周五(16日)上市高收八成的光麗科技(06036)半日急吐21.1%；「天仁茗茶」本港特許經營商的賓仕國際(01705)連續兩日回吐，今早一度挫21.5%；半日跌17.5%；金貓銀貓(01815)創上市新低，半日跌8.8%；通達宏泰(02363)跌12.5%。

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