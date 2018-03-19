今日 12:18
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華潤電力(00836)公布，截至去年12月底止全年盈利46.23億元，按年跌40.02%。每股盈利0.97元，派末期息0.75元。
期內，營業額733.12億元，按年增10.72%。
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