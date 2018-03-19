港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五靠穩，港股早段偏軟後，逐步向好，曾升穿31600點水平。

恒指今早低開131點，即失50天線(約31380點)，開市後曾挫257點，見31244點半日低，其後拗腰收復50天線，最多曾升154點，高見31656點，見近一周高。恒指中午報31562點，升60點或0.19%，大市成交額604.65億元。

國企指數報12683點，升10點或0.08%。

藍籌股方面，濠賭股造好，銀娛(00027)及金沙中國(01928)分別升2.36%及0.79%；平保(02318)明日公布業績，今早升1.51%；吉利(00175)漲1.89%；友邦(01299)升1.27%。

醫藥股受追捧，藥明生物(02269)今日公布業績，半日升3.21%；美瑞健康國際(02327)旗下附屬入股從事大麻醫藥業務公司，今早急升7.53%。另外，東陽光藥(01558)及綠葉製藥(02186)分別升4.51%及3.51%。

媒體細股炒高，新股毛記葵涌(01716)認購熱烈，持有其股份的萬華媒體(00426)急升17.52%，而世界華文媒體(00685)半日飆升226.39%。另外，財訊傳媒(00205)及中國國家文化產業(00745)則分別升13.79%及16.67%。

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