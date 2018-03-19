訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:10 港股直擊 即巿股評

恒指半日升60點 醫藥股造好

放大圖片

美股三大指數上周五靠穩，港股早段偏軟後，逐步向好，曾升穿31600點水平。

恒指今早低開131點，即失50天線(約31380點)，開市後曾挫257點，見31244點半日低，其後拗腰收復50天線，最多曾升154點，高見31656點，見近一周高。恒指中午報31562點，升60點或0.19%，大市成交額604.65億元。

國企指數報12683點，升10點或0.08%。

藍籌股方面，濠賭股造好，銀娛(00027)及金沙中國(01928)分別升2.36%及0.79%；平保(02318)明日公布業績，今早升1.51%；吉利(00175)漲1.89%；友邦(01299)升1.27%。

醫藥股受追捧，藥明生物(02269)今日公布業績，半日升3.21%；美瑞健康國際(02327)旗下附屬入股從事大麻醫藥業務公司，今早急升7.53%。另外，東陽光藥(01558)及綠葉製藥(02186)分別升4.51%及3.51%。

媒體細股炒高，新股毛記葵涌(01716)認購熱烈，持有其股份的萬華媒體(00426)急升17.52%，而世界華文媒體(00685)半日飆升226.39%。另外，財訊傳媒(00205)及中國國家文化產業(00745)則分別升13.79%及16.67%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。