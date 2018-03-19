即巿股評 港股直擊

上個星期五(3月16日)長和系業績，重點就梗係注咗係李嘉誠退休呢件事之上啦；諗返起當年出街跑新聞，一接到話要做長和系業績，既興奮又緊張，就算做咗幾多年記者都好，每一年都懷住一個「去飲」嘅心情做呢單新聞，所有大大小小唔同機構嘅行家都會到齊，個個坐係度筆錄李生講嘢，真係寫到手都軟。雖然我無同李生Selfie過，但喺記者嘅生捱中有見過李生，做過佢業績會，都值得回味。

值得回味嘅仲有上個星期五小注嘅滙豐Call(13732)或滙豐牛(68544)，本身就諗住吼滙控(00005)5分鐘見超賣就落場，見就見到啦，不過講緊係下晝3點打後嘅事呢，唔緊要，一貫策略小注落場，就算過weekend有咩事都唔會話好肉赤。今朝恒指一開市就見紅，不過好快個市已經將跌幅大為收窄，仲倒升返。滙控走勢同樣跟升啦。依家10點9分，見滙控5分鐘圖SlowSTC(14,3)依家已經嚴重超買，(13732)或(68544)都係時候要收手啦。

返番去睇恒指日線圖，經歷咗之前個「三角形」之後，依家恒指築起咗個「長方形」，計埋今日最近六個交易日喺31709至31141點窄幅上落，好彩呢期係業績期，唔炒市仲有業績可以個股。今個星期焦點都莫過於星期三(21日)嘅騰訊(00700)，上年一隻《王者榮耀》都夠騰訊股價彈升，過兩日公布埋個業績仲得了嘅；再加上今朝已經有唔少大行開始煲起呢隻嘢，坦白講，騰訊年年公布業績，有邊一年份業績係真衰到要搵窿瓹？

日線圖睇騰訊，目前騰訊仍處「上升通道」中；不過，如果係純粹炒業績嘅話，就真係要呢一兩日入市，然後係業績前閃人。拆騰訊5分鐘圖見SlowSTC(14,3)超買，呢個位唔適宜入看升嘅產品，稍等到見超賣時先好入。騰訊牛(58514)，收回價456.08，相近條款中槓桿最高，適合短炒用。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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