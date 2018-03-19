即巿股評 港股直擊

恒指上周五低開高走，全日波幅227點。恒指收報31501點，跌39點或0.12%，成交金額 1436.63億元。國指收報12673點，跌46.77點或0.37%；上證收報 3269.88點，跌21.23點或0.65%。三項指數都偏軟，以A股走勢較差。

恒指呈7連陽走勢，收市繼續守在50 SMA之上。MACD快慢線正差距擴闊，走勢轉佳。全日上升股份663隻，下跌973隻，市況未如指數盤強。

李嘉誠於上周五收市後，宣布將於5月份退休，宜留意其系下公司對消息之反應。

特朗普簽署《台灣旅行法》，鼓勵美台官員互訪。中國駐美國大使館發表聲明稱，中國堅決反對美國的「與台灣交往法案」。消息或會加深中美之間的矛盾。

俄羅斯總統普京表示，中國是俄羅斯的戰略夥伴，俄中之間的關係水平達到空前高度，莫斯科珍視與中國的關係，將盡一切努力擴大兩國合作。普京表示，中國正在實施像「一帶一路」一系列的大型項目，在這個框架內各國都可以進行合作。

中國全國人大會議表決通過國務院機構改革方案，習近平全票當選國家主席，王岐山當選副主席，李克強當選總理。有傳媒報道指易綱將會接任中國央行行長。

特朗普政府在聯邦調查局前副局長麥凱布退休前兩天，突然解僱他，引發國會人士迴響。白宮發言人桑德斯稱，美國總統特朗普的幕僚長凱利向高級官員保證說，眼下沒有人事變動；桑德斯否認了國家安全顧問麥克馬斯特很快離職的猜測。美股三大指數向好，今早亞太股市偏軟，夜期及ADR上升，料恒指可高開，但若未能上破3月15日高位31583點，指數或會掉頭回軟。

個股介紹：

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集團在2017財年的綜合收益（未計流動通訊手機銷售）保持穩定於345.26億元；核心 EBITDA 增加3%至 128.86 億元；股東應佔核心溢利增加7%至25.61 億元；每股基本盈利為港幣 29.15 分；末期股息每股普通股港幣 21.18 分。近日樂視體育傳出結業消息，或會令集團旗下NOW TV受惠。

集團預測市盈率為22.829倍，周息率5.855%。股份上日收報4.68元，上望5.4元，止損設於4.5元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

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