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今日 08:58 即巿股評 港股直擊

植耀輝:「特」色管治難測 本周變數多宜觀望

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「You are fried！」是美國總統特朗普擔任節目「飛黃騰達」主持中的「名句」，但萬料不到這句說話竟經常出現於白宮團隊之中。有媒體便作出統計，截至上周二(6/3)，亦即特朗普在任第417日止，包括國家安全顧問、白宮幕僚長、白宮首席策略師以及特朗普首席經濟顧問等24位官員離職，部分是主動請辭，但有更多恐怕就是被特朗普開除。若以此粗略計算，即大概每17日，便有一人離職，情況不單在美國政府，就算是全球其他地區政府也十分罕見。或者只可以說明，做好這份工真的相當不易矣！

談到離職，則不可不提長和系主席李嘉誠先生。李生於業績發布會上正式宣布退休消息，並轉而擔任資深顧問一職。筆者十多年前從事經財記者時，亦曾出席過長和系業績，對李生亦有深刻印象；當然，李生作為長和系靈魂人物，其退休令外界關注長和往後發展。筆者相信以李生過去高瞻遠矚以及現有管理團隊的豐富經驗，長和策略未必會出現太大改變，當然包括筆者在內之投資者亦會觀望未來長和會有那些新「攪作」。

至於港股，走勢未見明朗，畢竟外圍變數仍多，特朗普會否再度於Twitter發功，既受關注亦成為大眾茶餘飯後話題。另外本周亦有多項重磅消息，當中兩大最受關注藍籌平保(02318)及騰訊(00700)便於周二及周三公布業績，表現理想應沒有太大難度，只是能否帶來驚喜，以及會否有更多分拆消息，將會成為左右股價之最大變數。另外聯儲局議息會議，雖然加息幾可成定局，但今年加息步伐如何，還須鮑威爾「指點迷津」。至於人大會議亦將於周二閉幕，記者會以至A股行情對港股亦會有相當啟示。預期港股週初續於31000-31800點上落，待騰訊及其他因素明朗化始有一明確方向。至於股份方面，建議可留意業績股表現，若能有所驚喜，筆者或會考慮增持今日出業績之舜宇(02382)以及另一愛股騰訊。

筆者持有舜宇光學及騰訊

耀才證券研究部總監植耀輝

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