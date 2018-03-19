今日 08:43
重要通告
港股直擊
光啟科學(00439)公布截至去年12月底止全年業績，純利6605.1萬元，按年下跌90.06%，不派息。
期內，持續經營業務收入3.06億元，按年增長5.4%。
ICO集資 監管嚴打業界求寬
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瑞信陳昌華料港股跌10% 逢高沽
女性「鴉片」 大有商機
占飛
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亞太區增長引擎隨時死火
曾美詩
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金價倘失守1304關 勢掀跌浪
黃美斯
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高息股投資仍有利可圖？
陳致強
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【商品】克強指數預示價格走勢
Erik Norland
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財富管理
李嘉誠投資有道
楊書健
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財富管理
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特朗普政府終止中美經濟戰略對話
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聯儲局本周議息 今年加息次數主導後市
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傳易綱接替周小川出任人行行長
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開市焦點:迎來超級周 觀望大藍籌業績
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愛奇藝在美上市 集資最多213億
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