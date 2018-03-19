港股直擊 即巿股評

本周港股可謂迎來「超級周」，平保(02318)、騰訊(00700)等重磅藍籌公布業績，那邊廂美國聯儲局議息，全年加息步伐之預期將影響股市表現。

美股上周五造好，美國公布多項經濟數據好過預期，抵銷政治因素的負面影響。 道指連升第二日，一度升超過100點，收市報24946點，升72點或0.3%；納指結束連續三日跌勢；收市微升不足1點報7481。標普500指數亦終止連續四日跌勢，收市升4點報2752。不過全個星期計算，三大指數跌超過1%。

美國聯儲局明日起召開今年第二次議息會議，本港時間星期期四凌晨有結果，市場普遍認為本月將會落實加息，但對加息步伐的預期出現分歧。雖然聯儲局最新的褐皮書顯示，多個地區的工資上升，美國加息的步伐或會加快。不過，美國2月份CPI按月升幅放緩，通脹數據溫和，反映加息步伐未必有加快的需要。聯儲局聖路易斯聯儲銀行行長布拉德亦表示，若果聯儲局今年加息四次，或會為通脹帶來下行壓力，若果聯儲局一邊加息，一邊縮表，將拖累美國經濟復甦及拖低通脹。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報77.8元，較本港上日收市升0.85元；騰訊(00700)ADR收報464.92元，跌0.28元，公司將於本周三(21日)公布業績；國壽(02628)ADR收報23.09元，升4仙。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報11.32元，升1仙；中石油(00857)ADR收報5.37元，跌5仙；中石化(00386)ADR收報6.49元，升3仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報72.51元，升0.21元；聯通(00762)ADR收報9.72元，升4仙。

ADR港股比例指數報31582，較上周五恒指收市升80點或0.25%。港股上周五表現窄幅，大致呈升低後高，收報31501點，跌39點。恒指短期阻力位仍然是2月27日之反彈阻力31798點，支持位在31000點水平。本周將迎來「超級周」，美國議息外，20國集團財長及央行行長會議將於今明兩日在阿根廷舉行。

焦點股份

長和系：上周五收市後公布業績，長和(00001)去年多賺6%至351億元派息2.07元；長實集團(01113)去年純利上升五成半，至301.25億，扣除投資物業重估價值，核心盈利203.2億，較去年增長一成三；派末期股息1.28元，按年增加一成一。長和主席李嘉誠宣布退休，由長子李澤鉅接任。李澤鉅指未來長和經營方向不會有太大分別。留意今日股價表現及券商最新看法。

金斯瑞生物科技(01548)：公布去年純利2610萬美元，輕微倒退0.4%，不派末期息；期內收入增長三成三，至1.53億美元。

中升集團(00881)：公布截至去年12月底的年度業績，純利33.5億元人民幣，按年增長80%。期內毛利率10.1%，按年增加0.9個百分點。

福耀玻璃(03606)：公布去年純利約為31.5億元人民幣，按年增長0.15%；期內收入按年增長12.6%。

魏橋紡織(02698)：公布去年純利倒退47.4%，派末期息15分人民幣。

上置集團(01207)：發盈喜，預計全年度淨利潤按年大幅上升，未經審計淨利潤預期為6.5億至7.5億元人民幣。

今日有多家公司公布業績，藍籌股有舜宇光學(02382)及華潤電力(00836)，另外，閱文集團(00772)、石藥集團(01093)之業績亦受市場關注。