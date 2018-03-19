即巿股評 港股直擊

美國透過開徵進口鋼鐵及鋁材額外關稅挑起的貿易戰的進展，繼續影響上周的美股表現，特別是美國《Politico》引述消息報道，總統特朗普與內閣及高級顧問商討向中國徵收關稅議題，投資者已無暇兼顧美國國務卿蒂勒森被總統特朗普炒魷的原本相當震撼的政治新聞。據稱，特朗普認為美國貿易代表Robert Lightlizer在會上提出的每年對中國進口產品徵收總值300億美元關稅並不足夠，要求倍增至600億美元，涉及通訊設備、玩具等超過100項中國產品，有關方案可能最快本周便會出台。美中這全球兩大經濟體系或將爆發貿易戰，美股三大指數連續兩日顯著下跌，道指上周三已失守25000點大關收市。

然而，美股下跌並沒有太大影響港股表現，上周三恒指雖然裂口低開280點，並一度跌至31141的較上日收市低460點水平，但尾市收復大部分失地，最後僅跌166點或0.52%；翌日又再低開高收，截至3月16日為止的以收市水平計算，更錄得505點或1.62%的一周升幅。

3月13日「搏拳實錄」以<Trader本能 冇盤就身痕>講到：「EJFQ反映整體大市強勢股買盤的強勢股指數，以及反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，走勢都開始呈改善跡象。至於恒指上周亦已相繼升穿20天和10天線，是2月27日以來再度高於該兩條平均線，技術走勢更加明顯改善。老徐已忍不住在港股上午收市前，以298點期權金的高價買入即月32000點行使價的期指call，博恒指未來幾日爆升。」

但老徐所預期的爆升並沒有出現，更「論盡」的是，恒指雖然錄得超過500點的一周升幅，但上周五的恒指無論intraday高位或收市價，都遜於上周一亦即是老徐買入即月行使價32000點call當時的水平，再加上long call的時間值損耗，即是老徐為了keep住早兩個星期搭建的Short Strangle期權倉（見3月5日及6日「搏拳實錄」的<全靠特朗普得以靚位沽put>和<搭好了棚 只待反彈>），以上周五的32000點3月份call收市計算，每張合約已經付出約115點期權金的代價。

不過，老徐估計恒指短期仍有機會再創3月高位，原因除了上文提及的EJFQ系統的強弱勢股指數走勢過去幾日雙雙持續改善之外，恒指上周後期亦都連續3日測試並企穩於50天線之上，中線技術確認轉好，老徐在Short Strangle棚架所加建的long call，只是利用手上的1320點期權金的賬面利潤，撥小部分當作賭21點（Blackjack）買保險而已。

最後，本欄3月12日標題以及文中的「老徐的put就由開倉時的輕微價外，變成現在有300多點的價內」，所謂「價外」變「價內」是指老徐的short put倉位由out of money變成in the money，並不是將30600點行使價的put option與現貨期指水平比較。《信報》「投資者日記」欄主、「消夜二人組」畢老林已對老徐亂用期權terms大興問罪之師。

老徐