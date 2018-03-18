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今日 20:00 港股直擊 中國財經 重要通告

國壽19億人幣購天津物業作辦公及出租

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中國人壽(02628)宣布，天津市分公司以代價19.12億元人民幣，向天泰置業購置天津市物業，用作其營業辦公用房，部分則用於出租。

該物業位於天津市和平區曲阜道38號寫字樓第7至25層及第31至47層，建築面積約7.285萬平方米。另將獲得第48至55層，建築面積4158.62平方米，及地下826個車位的免費使用權。

該公司表示，是次交易可解決其長期營業辦公用房緊張的問題。同時，該業務所在區域為天津着力打造的商務中心，交通條件良好，臨近市級行政機構及金融機構，有利於吸引高端租戶。

下載港交所通告原文

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