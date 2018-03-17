即巿股評 港股直擊

上周市場一直關注美國對華貿易態度，且周中白宮人事變動頻繁，令美股走勢甚反覆。不過，港股相對抗跌力不俗，守穩於31000點關口之上。內地股市表現在兩會尾聲略為轉弱，但大致屬橫向走勢，上證綜合指數仍受阻於3300點。技術上，恒指向上阻力參考31800點水平，向下觀望31000點關口能否建立支持。而下周騰訊(00700)及平安(02318)的業績，以及聯儲局新主席鮑威爾會議後的言論，皆為市場焦點。

資金流方面，周四恒指好倉有逾680萬元流出，同日淡倉流入逾2600萬元，累計5天，好倉流出近230萬元，淡倉流入逾1.2億元，投資者在31500點附近以開淡倉為主，而牛證則主要作換馬策略，收回價在30800-31000左右的牛證，周五亦見資金流入。

恒指牛熊證街貨變化

截至周四，牛證街貨密集區為收回價30700至30799點，而熊證街貨密集區則為收回價31800至31899點。

另一方面，牛證資金主要流入之收回價區域為30700至30799點；而熊證則主要流入之收回價區域為31738至31799點。

讀者如看好恒指，可留意牛證(58351)，收回價30996點，行使價30846點，19年3月到期，兌換比率12000； 相反，讀者如看淡恒指，可留意熊證(57795)，收回價31988點，行使價32138點，18年8月到期，兌換比率12,000。

讀者如看好中企，可留意牛證(57796)，收回價12188點，行使價12088點，18年11月到期，兌換比率10,000；相反看淡可留意熊證(62925)，收回價13128點，行使價13228點，18年6月到期，兌換比率10,000。

騰訊平安績前資金看好

港股周五早段低開，不過將於下周三(3月21日)公布業績的騰訊(00700)，周五曾由跌轉升，更一度突破472元，再創一個月高。向上觀望挑戰歷史高位476.6元的機會，支持參考460元水平。看好可留意騰訊購(19451)，行使價555.88元，18年6月到期。或騰訊牛(58500)，收回價453.38元，行使價450.58元，18年11月到期。相反看淡則可留意騰訊沽(22540)，行使價420.68元，18年5月到期。或騰訊熊(66924)，收回價483.58元，行使價487.08元，18年4月到期。

另外，將於下周二(3月20日)公布業績的內險股中國平安(02318)，繼周四升逾3%，周五再升，創一個月高並曾重上90元大關。向上阻力上移至參考92元水平，支持參考88元。看好可留意平安購(19736)，行使價102.28元，18年6月到期。或平安牛(58348)，收回價83.08元，行使價82.38元，18年10月到期。相反看淡則可留意平安沽22127，行使價(77.98元)，18年5月到期。另可留意新上市高槓桿牛證(58502)，收回價86.78元，行使價86.08元，18年9月到期。

聯儲局下周議息金融股表現回穩

美聯儲局下周三議息，市場預期將加息0.25厘，有利銀行擴闊息差，銀行股反彈，滙豐控股(00005)，周五逆市上升，曾升穿77元，並收復10天線。技術上，可留意後市向上挑戰78元的機會，支持參考76元水平。看好可留意匯豐購(23876)，行使價82.93元，18年6月到期。或滙豐牛(66883)，收回價75.58元，行使價74.58元，18年9月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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