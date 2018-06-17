即巿股評 港股直擊

恒生指數周五窄幅波動，高低相距僅227點，恒指收報31501點，跌39點(0.1%)。主板成交額1437億元，較周四大增約330億元(30%)；上升股票比例為40%。總結全周，恒指漲505點(1.6%)，連升兩周，進賬918點(3%)。

天仁茗茶本港特許經營商賓仕國際(01705)周三上市，首兩個交易日爆升4.71倍，令新股市場備受注目，惟賓仕周五受壓回吐，急瀉29.8%，成交額4.4億元。

周五上市的半導體及其他電子元件分銷商光麗科技(06036)高見1.19元，較招股價0.5元抽升1.38倍，惟尾市升幅大為收窄，收報0.9元，成交額11.28億元。此外，《黑紙》、《100毛》及「毛記電視」母公司毛記葵涌(01716)、內地長三角最大的民辦高等教育集團中國新華教育(02779)等亦展開招股，分別最多集資8100萬元及14.76億元。

新股集資活動轉趨活躍，單就港股IPO集資宗數而言，以30周累計，由2016年中的不足60宗輾轉回升，截至3月12日為止，有關數字增至121宗，與年初創下的歷史高位124宗相距不遠。雖然現階段新股涉及的集資總額未算巨型，但港交所(00388)已經在為落實同股不同權及中國企業來港作第二上市等安排展開諮詢，預期此措施將吸引更多科網新貴、中概股踴躍來港上市，料令下半年IPO集資活動趨熾熱。

此外，農行(01288)宣布配股集資1000億元人民幣，因內銀普遍一級資本充足率偏低，令人關注農行配股是否內銀重啟抽水補充資本的序幕。

由於目前港股的新股和配股等集資總額仍屬偏低水平，市場尚未出現股市集資活動抽走大量資金的跡象(詳見3月14日「沿圖論勢」)。隨着同股不同權有望於下半年落實，新股發行料更熱鬧，投資氣氛愈加熾熱，對股票市場當然有正面作用；惟與此同時，當有大量資金從股市被抽走，將如何影響港股表現，值得留意。

展望港股後市，本欄早前(3月14日)提及的信報強勢弱勢股指數呈「扭麻花」困局，終於出現突破。強勢股指數自3月12日升穿弱勢股指數後，周四進一步攀至34.3%，擺脫與弱勢股指數糾纏的局面【圖】，反映強勢股買盤正在增強；若此趨勢持續，有利大市發力向上。

技術走勢方面，恒指在周一初裂口高開突破了1月29日展開的下降趨勢線，並重越50天線，隨後並在50天線穿梭上落。

後市要留意恒指能否向上突破2月27日的31798點阻力位，這相當於雙底的頸線位置。若能成功突破，即確認雙底見底，後市或有望挑戰歷史高位33484點。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容