港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別走，道指升115點，標普500指數則連跌4日。港股今日續沿50天線水平上落。

恒指今早低開178點，開市後曾挫203點，見31337點全日低，稍穿50天線(約31363點)後，一度拗腰升8點見半日高，及後復挫過百點，中午跌98點，午後再轉升，曾升23點，見31564點全日高，不過及後再回軟，曾挫過百點，尾段跌幅收窄。恒指收報31501點，跌39點或0.1%。大市今日下跌股份比例為六成，上升股比例為四成。

總結全周，恒指升505點或1.6%；連升兩周進賬918點或3%。

全日成交額1436.63億元，較上日增加約329.63億元或三成。

國企指數收報12673點，跌46點或0.4%。國指全周升241點或2%；兩周累升469點或3.8%。

恒指即月期貨收市跌90點或0.29%，報31450點，低水52點。

A股尾段受壓，滬指收市跌0.65%，全周累計跌1.13%；深成指收報11051點為全日低，跌1.01%。兩市成交額約3961億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新跌12點，報24912。

藍籌股方面，港交所(00388)沽壓較強，收市跌2.6%，失十天和廿天線，成交額35.18億元；工行(01398)跌1.1%；騰訊(00700)跌0.7%。另外，中行(03988)跌0.2%；國壽(02628)跌1.3%；新世界發展(00017)除息，收市跌1.2%。相反，建行(00939)升0.1%；滙控(00005)升0.7%；平保(02318)見一個半月高，收市升0.8%；聯通(00762)去年多賺1.92倍，股價曾升2.8%，收市升1.5%；吉利(00175)和京東宣布建立戰略合作夥伴關係，共同探索車聯網技術研發及應用，股價尾段曾升1.3%，收市升0.6%。

長和系4隻藍籌今日公布業績，長建(01038)中午公布去年多賺6.43%，建議派發末期息1.71元，股價升0.5%；電能(00006)去年多賺29.64%，派發末期息每股2.03元，連特別息6元共派8.03元，股價午後曾升7.3%，收市升3.3%。

長和(00001)收市後公布去年多賺6.34%，每股派末期息2.07元，股價今日升0.3%。長實集團(01113)收市後公布去年多賺55.16%，每股末期息派1.28元，股價今日升0.1%，連升第7日。

長和系主席李嘉誠在長和業績報告中表示，決定於應屆公司股東周年大會後退下集團主席之位，並辭任執行董事。往後，應董事會要求，將出任資深顧問，冀為集團繼續作出貢獻，就重大事項提供意見。

焦點板塊

科網股：普遍逆市造好，閱文(00772)升1.8%；金蝶(00268)創新高，收市升6%；網龍(00777)升3.4%；金山軟件(03888)升0.5%；聯想控股(03396)升7.4%；慧聰集團(02280)急升14.1%；博雅(00434)升4%；IGG(00799)升1.7%。相反，易鑫(02858)去年虧損183.3億元人民幣，不派末期息，經調整營業利潤增2.25倍至4.89億元人民幣，股價曾挫9.1%，收市跌6.7%。

內房股：主要股份靠穩，碧桂園(02007)升4.7%，全周累升11.14%為藍籌升幅王；華潤置地(01109)升0.9%；中海外(00688)升0.5%。二線股續跑出，佳兆業(01638)升8.5%；世房(00813)升6.9%；奧園(03883)升4.8%；日前公布去年多賺37.05%的中駿置業(01966)創新高，收市升6.5%；新城發展(01030)升半成；眾安房產(00672)發盈喜料去年多賺4倍，收市升6.2%；合景泰富(01813)升7.6%。多隻物業管理股造好，早前發盈喜的彩生活(01778)創超過兩年新高，收市升6.7%；雅居樂旗下雅生活(03319)獲大摩首予「增持」評級，目標價14.8元，股價升9.4%；光大永年(03699)升12.4%。

焦點股份

保利協鑫能源(03800)：績後曾挫8.5%見逾5個月低，收市跌3.4%，成交額3.88億元。集團去年盈利19.74億元人民幣，按年下跌2.71%，不派末期息。協鑫新能源(00451)去年股東應佔溢利8.41億元人民幣，按年增5.45倍，股價曾挫6.6%，收市倒升1.9%。

創維數碼(00751)：午後復牌曾飆18.4%見近8個月高，收市回落升5.3%，成交額1.98億元。百度入股創維數碼旗下從事智能電視系統營運和相關增值服務業務的附屬公司酷開，將注資10.1億元人民幣(約12.52億港元)，以及購買由酷金深圳持有酷開現有股本權益。

嘉里建設(00683)：午後曾升4.1%，收市升2.9%。集團去年多賺41.4%，每股派末期息0.9元及特別息0.15元，全年共派息1.05元；若不計公允價值影響純利升81%至67億元。

新股：3隻新股今早上市，半導體及其他電子元件分銷商光麗科技(06036)收報0.9元，較招股價高80%，成交額約11.3億元，不計手續費，每手賺2000元。由通達集團(00698)的分拆手提電腦及平板電腦外殼業務通達宏泰(02363)收報2.4元，較招股價高4.3%，成交額約3.2億元，不計手續費每手賺250元。內地獨立煙氣處理綜合服務提供商博奇環保(02377)收報2.38元，較招股價低0.8%，成交額約1.1億元，不計手續費每手虧損20元。

賓仕國際(01705)：連續兩日熱炒後回吐，曾挫三成低見4元穿昨日低位，收市跌29.8%，報4.01元，成交額4.4億元。

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