港股直擊 香港財經 重要通告

長實集團(01113)公布，截至去年底止全年業績，股東應佔溢利301.25億元，按年增長55.16%。每股溢利8.07元。

該公司派發末期息每股1.28元，連同中期股息每股0.42元，全年合共派息每股1.7元，按年升11.11%。

長實表示，年內按預設目標穩步經營及發展，整體包括既有業務及新增業務均錄得令人滿意之業績表現。同時，去年為集團邁進新發展里程的重要一年，確切落實放眼全球投資機遇、積極發展固定收入業務的策略，為股東謀求最佳利益，一年多以還相繼完成多項優質業務發展及投資，進一步強化多元化資產組合及溢利基礎，使整體發展根基及增長潛力更趨雄厚。

期內，投資物業重估前溢利203.2億元，按年上升12.69%；收入637.8億元，下跌8.77%。而投資物業之公平值錄得稅後公平值增加98.5億元，主要由於中區優質寫字樓物業價值上升所致。而集團新增的基建及實用資產與飛機租賃業務於年內提供固定收入及溢利貢獻。

期內，確認物業銷售收入，包括攤佔合資企業為428.51億元，按年減少24.56%；物業租務收入78.3億元，按年增長5.38%。

去年底止，該公司擁有約1.17億平方米的可開發土地儲備，不包括農地及已完成物業，但包括發展商於合作發展項目之權益，其中600萬平方呎、1.07億平方呎及400萬平方呎分別位於香港、內地及海外。該集團持有約1700萬平方呎的投資物業組合。

長實集團主席李嘉誠表示，展望未來，集團計劃積極增加固定收入，預料在未來一年，將進一步鞏固集團固定收入基礎，如無特別意外，其所帶來的新增固定收益將可以抵消因土地發展收益減少的影響，提供進退自如之彈性，充分體現集團發展中不忘穩健的基本政策，同時建立關鍵性策略平台，為集團邁向另一台階奠定有利的長遠發展基礎。