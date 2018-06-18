即巿股評 港股直擊

讀者林生問:「看好消費主題板塊，想以半年為投資期，請問蒙牛(02319)或萬洲(00288)哪隻值博，抑或有其他內需藍籌較好？謝謝」

林嘉麒 宏滙資產管理董事及投資策略總監

「蒙牛的可持續性比較難估計，因為內地的奶品競爭大，而公司之前公布的業績，表現亦不太理想，股價未必能夠跟貼市況。至於萬洲會相對穩定，雖然大家都比較擔心其毛利率表現，但公司仍然能夠愈做愈好，不過美國產品的表現成為公司不明朗因素。如果讀者真的看好內需股，可以考慮華潤啤酒(00291)，雖然股價近日出現大突破。但以大方向來說，潤啤仍然有很多利好因素，如啤酒價格上升、亦有世界盃概念，我亦預料潤啤今年於市場上有不少併購機會，前景會較樂觀。我建議可以留意業績前後股價表現，若股價回調至約31元的話，可考慮入貨。」

岑智勇 南華金融集團高級策略師

「兩隻股份似乎以萬洲較秤先，首先蒙牛在2016年業績錄得虧損，而旗下現代牧業(01117)亦未見大改善，早前已發盈警預期2017年度虧損凈額不少於9億元人民幣，這或影響蒙牛去年盈利表現。相反，萬洲盈利增長較平穩，加上在美國及中國均有生產基地，即使一旦爆發貿易戰，相信可從中可發揮天然對沖。此外，筆者今年亦看好體育、造紙、醫藥及博彩板塊，可考慮玖龍紙業(02689)及安踏體育(02020)。」

李浩然 信報投資研究部分析員

「以估值以論，參考EJFQ FA+的數據顯示，蒙牛今年預測盈利增長42%，預測市銷率1.2倍，較中位數高0.9個標準差；萬州今年預測盈利增長12.4%，預測市銷率0.8倍，較中位數高2.2標準差。從盈利增長動力來看，蒙牛或會較佳。不過，萬州由於約三分二收入來自美國，應會受惠於減稅政策，對其業績將有正面影響。然而，由於兩者蒙牛及萬洲的估值也不算低，也難言哪隻更具值博率；因此，分散同時買入也屬可取；當然，看好內需主題，美國上市的阿里巴巴其實更好。」

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