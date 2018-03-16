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今日 15:59 港股直擊 香港財經

大酒店:近月入住率及房租均上升

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大酒店(00045)行政總裁郭敬文表示，相信香港的零售市道仍然興旺，過往有不少大型零售店落戶香港，因擴張太快、租店太多，故陸續作出調整，長遠對香港零售市道有信心。

香港旅遊業前景方面，他提到過往兩年因佔中等因素，整體環境較不穩定，對生意有影響，近年市場逐漸復甦，故去年第四季香港酒店業務有理想增長。

至於今年會否調整香港半島酒店的房租，郭敬文稱，房租走勢視乎市場需求及實際入住率，過往數月的入住率及房租均有上升，反映需求增加，又透露今年首兩個月的表現有延續去年第四季的升勢。

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