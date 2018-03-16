港股倒升23點後復受壓，轉跌過百點。截至下午約2時56分，恒指報31408點，跌133點或0.4%，大市成交額895.45億元。
國企指數報12617點，跌101點或0.8%。
A股尾段跌幅擴大，滬指跌0.62%；深成指跌0.97%。
港交所(00388)午後跌幅擴大，暫時最多跌2.7%，失10天和20天線，現跌2.4%，成交額26.71億元。
金斯瑞生物科技(01548)今日公布業績，午後跌幅擴大，暫時最多跌4.8%，現跌4.5%。
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國企指數報12617點，跌101點或0.8%。
A股尾段跌幅擴大，滬指跌0.62%；深成指跌0.97%。
港交所(00388)午後跌幅擴大，暫時最多跌2.7%，失10天和20天線，現跌2.4%，成交額26.71億元。
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