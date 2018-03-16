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今日 14:09 港股直擊 即巿股評

【異動股】創維復牌飆18%後急回 獲百度注資12億

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創維數碼(00751)午後復牌，一度飆升18.4%，見4.44元近8個月高，最新回落升5.6%，成交額9910萬元。

百度入股創維數碼旗下從事智能電視系統營運和相關增值服務業務的附屬公司酷開，將注資10.1億元人民幣(約12.52億港元)，以及購買由酷金深圳持有酷開現有股本權益。

交易完成後，創維於酷開持股將由71.89%降至64.32%；百度則持有11%；酷金深圳持股量由10.26%降至8.71%。

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