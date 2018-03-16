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今日 14:08 港股直擊 即巿股評

【異動股】嘉里建設午後升4% 多賺逾四成兼派特息

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嘉里建設(00683)中午公布去年多賺逾四成，兼派特別息，午後股價升幅擴大，暫時見最多升4.1%，高見35.75元；最新升3.3%報35.5元，成交約4400萬元。

嘉里截至去年底止全年溢利上升41.4%，至92.42億元，每股盈利6.4元，每股派末期息0.9元及特別息0.15元，全年共派息1.05元，較2016年派1.1元為高；若不計公允價值影響純利升81%至67億元。期內，營業額增長1.74倍，至355.48億元。

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