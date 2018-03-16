即巿股評 港股直擊

隔晚美股個別發展，港股周末前夕回吐，暫時喺50日線爭持，唔上唔落，半場一個悶字。恒指早段低開178點，一度又穿50日線(31363點)即回升，但半日高位僅見31549點，可惜欠缺動力再升，半日報收31442點，跌98點，暫時喺50日線附近上落。國指則跌76點，報收12643點，主要係內銀股無乜睇頭，國指亦欠缺活力。

港股今日撐得住，主要係靠下周派成績表嘅騰訊(00700)跟平保(02318)，兩股喺呢個星期表現回勇，可惜到周末前夕缸邊友傾向保守，兩股今日動力亦開始遜色。不過阿Man有信心兩股均能以佳績示人，呢個星期股價偷步上升，明顯係有春江鴨入場，有貨當然等埋業績公布再決定去留，未有貨者要博業績未嘗不可。尤其今年騰訊跟平保均有業務分拆上市計劃，騰訊旗下QQ音樂跟鬥魚好大機會今年內上市；而平保已落實分拆陸金所及平安好醫生，上市申請亦已進行，陸金所預期最快下季初上市，分拆有助釋放騰訊及平保價值，兩股今年料可跑贏大市。

阿Man喺信報星期三專欄《金融街密語》指出，A股搶發CDR及新交所亦有意調,低同股不同權股份上市門檻，擺明要同港交所(00388)搶生意，即使港交所喺本地市場做獨市生意，但喺IPO生意要面對國際對手競爭，而沙地阿美上市面對估值困難而有阻滯，港交所股價未必能一帆風順。當然阿Man睇好後市，亦唔希望港交所股價行人止步，港交所現價估值唔算平，要股價衝破300元再挑戰新高，必定要成交暢旺及新經濟股未蜂擁而至嚟港股上市，否則港交所可能喺現水平浮沉。

至於內銀股大部份要到月底才公布業績，雖然中銀監下調內銀撥備紅線，曾刺激內銀股周初上升，但遲遲未見北水入場掃貨，甚至更有個別日子沽出內銀股，令內銀股股價又停滯不前。預期業績前內銀股喺現水平先作整固，待業績公布之後再落鑊。值得留意係接近下周聯儲局議息，大笨象(00005)好似多番些少買盤，3月美國加息已無懸念，加息對大笨象係正面消息，其股價業績公布後一直向下沉，有加息消息刺激一下，股價應有支持，但78元阻力唔少，要扭轉跌勢，至少先升越此關。

長和系今日派成績表，市場最關心嘅係超人退休問題，反而系內四股份業績表現變得次要，其實近幾年超人早有部署交捧長子，長和系重大決策均由小超人處理，交棒問題根本唔係問題，對系內股份股價影響有限。科技股一直跑贏大市，尤其軟件股受追奉棒，今日輪到手遊股落鑊，但相對手遊股，阿Man認為軟件股業績更能支持股價向上，小心手遊股升勢屬曇花一現，高追注意風險。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)