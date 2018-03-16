重要通告 港股直擊

陽光100中國(02608)預期，截至去年12月底止全年盈利將按年增長超過兩倍。2016年盈利1.95億元人民幣。

盈利大增主要由於集團確認交房物業的毛利率有所提升，以及銷售費用有所降低。