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今日 12:48 港股直擊 香港財經

電能去年多賺三成 再派特別息

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電能實業(00006)公布，截至去年底止全年股東應佔溢利83.19億元，按年增長29.64%。每股溢利3.9元。

電能派發末期股息2.03元，連特別中期股息6元，合共派8.03元，連同中期派發的中期息及特別息，全年共派息16.3元。

集團表示，溢利上升主要由於2017年出售物業所得的一次性收益、Husky Midstream合作項目作出首個全年溢利貢獻、新收購投資DUET集團的溢利貢獻，以及外幣存款折算回港幣時出現較有利滙率。然而，由於英國企業稅率於2016年下調而獲確認遞延稅項收益只屬一次性，因此抵消了部分溢利上升。

期內，收入14.2億元，按年上升10.25%。

電能表示，很高興港燈簽訂新一份《管制計劃協議》，規管期延長至15年，由2019年起至2033年。新協議有助提供更穩定環境，讓港燈在燃氣發電設施作出重大投資，以大幅減少碳排放。儘管准許利潤回報率下調至8%，但憑藉長遠發展策略和卓越營運效率，相信港燈將能持續為股東長遠提升價值。

該公司稱，為增加天然氣發電以供應更多潔淨能源，港燈正於南丫發電廠增建兩台新燃氣發電機組L10及L11，施工進度符合預期。兩台機組將使港燈在2020年燃氣發電比例，增至佔總發電量50%，至2022年進一步增至55%。而為提高天然氣供應來源穩定性，公司正與中電合作，在香港水域以浮式儲存及再氣化裝置技術，興建海上液化天然氣接收站。

電能實業主席霍建寧表示，展望未來，將把握科技帶來的發展潛力，致力維持供電可靠度和客戶滿意度，並把排放量減至最低，為下一代開創綠色未來。

下載港交所通告原文

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