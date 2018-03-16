港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數個別發展，道指升115點，標普500指數4連跌。港股今早續沿50天線水平上落。

恒指今早低開178點，開市後曾挫203點，見31337點半日低，稍穿50天線(約31363點)後，一度拗腰升8點，見31549點半日高，及後復挫過百點。恒指中午收報31442點，跌98點或0.3%，大市成交額618.16億元。

國企指數報12643點，跌76點或0.6%。

A股偏軟，滬指跌0.12%；深成指跌0.36%。

藍籌股方面，港交所(00388)有沽壓，半日跌2.2%，躋成交榜第三位；友邦(01299)跌0.7%；工行(01398)跌1.4%。另外，騰訊(00700)跌0.2元；建行(00939)跌0.4%；中行(03988)跌0.7%；新世界發展(00017)除息，半日跌0.5%。相反，滙控(00005)升0.9%；平保(02318)升1.1%；聯通(00762)去年多賺1.92倍，股價曾升2.8%，半日升1.9%。

長和系4隻藍籌今日公布業績，長和(00001)跌0.4%；長實集團(01113)升0.1%；長建(01038)升5仙；電能(00006)無起跌。

焦點板塊

科網股：今早普遍逆市造好，閱文(00772)升1.4%；金蝶(00268)升4.2%；網龍(00777)升2.7%；金山軟件(03888)升0.3%；聯想控股(03396)升7%；慧聰集團(02280)急升10.3%；博雅(00434)升2.6%；IGG(00799)升2.4%；阿里健康(00241)升2.2%。相反，易鑫(02858)去年虧損183.3億元人民幣，不派末期息，經調整營業利潤增2.25倍至4.89億元人民幣，股價曾挫9.1%，半日跌6.3%。

內房股：主要股份靠穩，碧桂園(02007)升3.4%；華潤置地(01109)升0.2%；中海外(00688)升0.5%。二線股續跑出，佳兆業(01638)升8.3%；世房(00813)升6.7%；奧園(03883)升6.4%；日前公布去年多賺37.05%的中駿置業(01966)創上市新高，半日升6.5%；新城發展(01030)升5.7%；眾安房產(00672)發盈喜，料去年多賺4倍，半日升4.6%；合景泰富(01813)升5.6%。

焦點股份

保利協鑫能源(03800)：績後曾挫8.5%見逾5個月低，半日跌5.1%，成交額2.1億元。集團去年盈利19.74億元人民幣，按年下跌2.71%，不派末期息。協鑫新能源(00451)去年股東應佔溢利8.41億元人民幣，按年增5.45倍，股價曾挫6.6%，半日跌1.9%。

新股：3隻新股今早上市，半導體及其他電子元件分銷商光麗科技(06036)曾見1.16元，較招股價0.5元，高0.66元或1.32倍，半日收報1.09元，成交額6.48億元。由通達集團(00698)的分拆手提電腦及平板電腦外殼業務通達宏泰(02363)最高見3.04元，較招股價2.3元高32.2%，半日收報2.72元；內地獨立煙氣處理綜合服務提供商博奇環保(02377)最高見2.54元，較招股價2.4元高5.8%，其後潛水，半日收報2.41元。

賓仕國際(01705)：連續兩日熱炒後回吐，曾挫20.3%，半日跌17.3%，成交額3.17億元。

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