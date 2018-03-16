重要通告 港股直擊

長江基建(01038)公布，截至去年12月底止全年盈利102.56億元，按年升6.43%，每股盈利4.07元。

集團建議派發末期股息1.71元，連同已派發的中期股息，去年全年合共派息每股2.38元，按年上升5.3%。

期內，營業額316.42億元，按年增長15.71%。

環球業務方面，英國業務的溢利貢獻52.83億元，按年下跌16%；澳洲業務的溢利貢獻19.45億元，與去年相若；歐洲大陸業務包括Dutch Enviro Energy、Portugal Renewable Energy及新收購的ista，該業務組合之溢利貢獻4.12億元，按年升52%；加拿大業務溢利貢獻2.45億元，較去年上升30%。

截至去年底，集團持有現金97.81億元。集團的財務實力雄厚，具備足夠條件於未來進行擴展。長建將致力透過收購優質資產以擴充旗下投資組合，並同時貫徹審慎的方針，以確保財務狀況不受影響。

主席李澤鉅在業績報告中表示，宏觀經濟環境存在多項不明朗因素，包括利率趨升、英國脫歐事件持續，以及環球政局動盪。儘管如此，長江基建有信心維持發展動力。

他又稱，集團將繼續促進現有業務的內部增長，致力擴大旗下環球業務間的協同效益。不論在既有或未曾涉足之業務範疇，在現有營運據點或未踏足之地域，長建均會研究當中的收購機遇。