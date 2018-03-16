港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展，道指升逾百點。港股今早繼續於50天線水平爭持，暫受制31500點。

恒指今早低開178點，開市後曾挫203點，見31337點半日低，稍穿50天線(約31363點)後，一度拗腰升8點，見31549點今早高，及後一度復挫過百點。恒指中午報31442點，跌98點或0.31%，大市成交額618.16億元。

國企指數報12643點，跌76點或0.6%。

藍籌股方面，太古A(00019)績後獲大行唱好，升1.92%; 滙控(00005)反彈0.85%; 聯通(00762)升1.89%; 平保(02318)創逾1個月高，升1.07%; 騰訊(00700)微跌0.04%。

內房股受追捧，碧桂園(02007)繼續走強，創逾1個月高，半日升3.4%，為表現最好藍籌。中駿置業(01966)績後連日造好，刷4.69元新高，今早升6.5%。另外，世茂房地產(00813)升6.7%；新城發展(01030)及佳兆業(01638)分別升5.7%及8.25%。

手遊股逆市造好，近日強勢的網龍(00777)再升2.73%; IGG(00799)升2.38%; 雲遊(00484)升1.34%; 博雅互動(00434)升2.65%。

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