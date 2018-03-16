訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:27 香港財經 港股直擊

恒生料業界下半年才考慮加息

放大圖片

恒生銀行(00011)副董事長兼行政總裁鄭慧敏認為，本港銀行業或要到今年下半年才會考慮加息，即使港滙轉弱，亦不足以促使銀行加息。

鄭慧敏接受外電訪問時表示，本港銀行間流動性仍然充裕，各銀行正在關注資金是否會開始大舉流出香港，從而令他們在今年底前提高利率。

她指出，上半年過後，銀行業將不得不更加關注銀行總結餘情況，但預計可能要到接近年底時，才會提高利率。

此外，鄭慧敏又提到，雖然今年貸款增長延續去年一成半的速度，但本港貸款市場競爭激烈，預料短期內難以調高貸款利率。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。