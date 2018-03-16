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恒生銀行(00011)副董事長兼行政總裁鄭慧敏認為，本港銀行業或要到今年下半年才會考慮加息，即使港滙轉弱，亦不足以促使銀行加息。

鄭慧敏接受外電訪問時表示，本港銀行間流動性仍然充裕，各銀行正在關注資金是否會開始大舉流出香港，從而令他們在今年底前提高利率。

她指出，上半年過後，銀行業將不得不更加關注銀行總結餘情況，但預計可能要到接近年底時，才會提高利率。

此外，鄭慧敏又提到，雖然今年貸款增長延續去年一成半的速度，但本港貸款市場競爭激烈，預料短期內難以調高貸款利率。