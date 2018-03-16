即巿股評 港股直擊

今日主要分析股份是中國新華教育(02779)招股價為2.83至3.69元，市時市值介乎45.28億至59.04億元，相對普遍主板股份市值為5億元或以上，反映此股的市值定位較高，加上於未有行使超額配股權之前，集資開支佔比已介乎4.46%至5.52%，從佔比約5%證明集資效率高，這兩項線索初步反映此乃實業股。

扎根中國富庶經濟帶

再看此股基本因素，其市場定位是致力於向學生提供優質的教育的機構，包括高等學歷教育及職業教育，涵蓋應用型教育的多個領域。新華教育是長三角最大的民辦高等教育服務供應商，長三角是中國最富庶的經濟發達地區之一，而當地對高端教育的需求十分旺盛，預期未來仍有不俗的需求增長。集團目前營運兩所位於安徽省的學校，即新華學院(一間民辦正規大學)和新華學校 (一間民辦中等職業學校)，於2017年在校學生人數約3萬。另外，值得留意集團已有兩個新項目正在籌備中，一是與安徽醫科大學合營的臨床醫學院，二是在美國佛羅里達州成立的美國學院 – 美國新華。

高等醫科課程具優勢

相對其他在港已上市的高等教育股，新華教育最令市場觸目的是它已開始運營第一所提供高等醫科教育的臨床醫學院，這比任何市場上的教育股更具有強大增長潛力。因為醫科學費遠較一般本科為高，並且醫科的專業性和市場認可度亦較高，反映集團在辦學的執行能力強。而更可貴的是，新華學院位列安徽省首批獲安徽省教育廳及物價局批准可自行設定學費的民辦高等教育機構之一，正是對新華教育聲譽及運營成功的認可，將有助於新華教育獲得服務定價權，亦是新華教育所提供教育的最佳質量的成果，這也反映在集團業績上。集團的收入來自向學生收取的學費及寄宿費，於2015年和2016年全年收入分別約2.82億和3.03億元 (人民幣‧下同)，增長率為12.6%和7.7%。而截至2017年9月底的首三季收入約2.21億元，增長超過一成，收入有穩步上揚跡象，預期上市後現時逾億元的盈利水平可保持。

教育股正受市場關注

另可留意今次集資淨額九成用於業務發展，包括收購其他學校 (佔淨額53%)、提升學校設施及教育設備 (佔35%) 和市場地位及提升品牌認可度 (佔2%)，相信未來收入和純利規模可進一步擴大。筆者也留意到集團財政狀況穩健，截至去年9月底，流動資產的「可供出售金融資產」和「現金及現金等價物」分別約3.91億和3.87億元，合計超過7.78億元，相對流動負債的「銀行貸款」約2.88億元，反映以現金全數還債後，仍有近1.00億元備用現金，加上流動負債總額不足4.40億元，遠低於上述金融資產和現金合計超過7.78億元，並見此股的非流動負債少於7.30萬元，相信如此穩健的財政狀況，已為日後業務擴張打好基礎。事實上，教育股自去年起受到市場關注，並反映到股價上。截至3月12日年初至今升逾一成股份多達五隻，升幅介乎12.5%至50.5%。預期教育股於上半年仍能大放異彩，有意尋找中長線資本增值機會的投資者，不妨考慮認購此股。

江蘇創新環保將招股

另外，據悉江蘇創新環保新材料將於下周初開始招股，認為亦可留意。皆因此乃非一般化工企業，而是一家以研發爲重的環保新材料公司，爲中國煉油助劑和油品添加劑行業五大營運商之一。公司産品主要協助石化企業生産合乎國家愈趨嚴格的排放及燃料品質要求，以及滿足隨國策而來的煉油廠需求，所以公司與內地三大石化公司中石化、中石油及中海油聯屬的企業客戶有着長期堅實的合作關係。再者，中國愈來愈重視環保要求，企業亦意識到違規排放所構成的風險，衍生了煉油行業生產時不可或缺的環保添加劑市場需求，而集團是中國煉油助劑和油品添加劑行業的領先者，料可受惠於國策。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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