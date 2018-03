即巿股評 港股直擊

上周提到,港股繼續日升日跌的局面,目前大市亦正營造「收窄三角型」的形態,相信短期內仍會繼續在10天、20天及50天線之間交纏。估計大市要走到收窄三角型的末端才有明顯方向,屆時相信港股將會與多條平均線滙聚。按照宏觀經濟及企業盈利情況來看,大市向上爆邊的機率仍然較大。

短線而言,市場已消化美國十年期債息抽升的恐懼,亦消化了美國總統特朗普「失驚無神」炒人的作風。從風險角度來看,未來影響大市的因素,相信來自聯儲局在3月份加息後,市場如何看待港美息差的微妙關係。美銀美林早前有報告認為,香港銀行體系總結餘約有1800億元,要走資800億元,才會對香港銀行同業拆息(HIBOR)產生具意義的影響,使港元利率開始與美元利率滙合。

騰訊悄悄跑贏恒指

美銀美林認為香港銀行要到今年第四季至明年首季才會上調最優惠利率,換句話說,在3月份美國加息後,港美息差將持續擴闊,港滙將繼續保持弱勢好一段時間。雖然資金流走對股市有影響,但有關因素只會帶來陣痛,長遠而言在香港利率正常化的情況下,這個問題不會成為阻礙大市破頂的理由。近年要在股市「搵食」,揀啱股票長揸較炒出炒入更易獲利,騰訊(00700)已是最佳例證。

對大部分人而言,騰訊是升是跌都無關痛癢,皆因大部分投資者不曾持有過騰訊。未知各位可有留意,恒指昨日收報31541點,較1月底高位33484點,尚有1943點或6.2%距離,然而騰訊昨日收報468.6元,較1月底高位476.6元僅餘8元或1.7%距離。由上述情況可見,騰訊在2月份大跌市過後的表現,已大幅跑贏恒指。

騰訊的估值一點也不便宜,但是否仍然值得買入,或許可以參考一位長期跑贏大市的基金經理的見解。Noah Blackstein負責管理加拿大豐業銀行(Bank of Nova Scotia)旗下的動力環球增長基金(Dynamic Power Global Growth Fund),屬於中國境外管理10億美元以上資產而其組合至少25%投資在亞太地區的海外基金,過去五年及十年均跑贏同業,過去三年累計回報達72%。

要做贏家自然要參考贏家到底如何「鍊低」對手,從最新數據顯示,該基金現時約38%資金投資於科網股、12%資金投資在軟件股、8.1%資金投資在生物科技股。目前該基金首五大持股,分別是內地直播平台YY、騰訊、新浪微博、美國軟件公司ServiceNow及第三方支付服務商PayPal。

中國企業陸續走出去

作為贏家的Blackstein認為,其所持有的中國本土科網公司(其持倉還包括阿里巴巴及京東),過去數年花費大量金錢作投資,對毛利及盈利構成一定壓力,但這些企業正逐步從內地市場往外延伸,若投資期以未來三至五年來看,現價不算昂貴。散戶在意的,是早上買入珍珠奶茶,下午可以沽出食糊,莫說三至五年,恐怕持有三至五天,已足夠散戶的心情來回地獄又折返人間。

筆者其中一位客戶,早前傳來一篇《南華早報》的文章,題為「微信即將成為中國官方電子身份系統」(WeChat poised to become China's official electronic ID system),有國家撐腰,早晚會變成大得不能倒的企業。微信可發展的空間仍然相當龐大,香港不少商戶陸續接受微信或支付寶作為第三方支持工具;到泰國旅遊逛一圈,隨處可見接受微信支付的廣告版。過去十多年,海外企業排隊向中國叩門希望做內地生意,今時今日輪到中國本土企業獲內需市場「養肥」後往外走,看來我也要向贏家學習,改變對科網股的投資思維。

陳景揚

作者為證監會持牌人士,主要從事資產管理,客戶並未持有上述股份;《股海揚帆》逢星期五於信報網站內刊登。