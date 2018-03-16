即巿股評 港股直擊

恒指昨日低開高走，全日波幅461點。恒指收報31541點，升106點或0.34%，成交金額 1107億元。國指收報 12719點，升35點或0.28%；上證收報3291點，跌0.27點或0.01%。港股走勢優於A股。

恒指呈4連陽走勢，收市水平繼續守在50 SMA 之上。若配合前交易日走勢一併參考，則出現「穿腳破頭」的利好形態。MACD快慢線正差距擴闊，走勢轉佳。全日上升股份845隻，下跌749隻，市況未如指數盤強。

中國人民銀行所做問卷調查顯示，中國銀行家對經濟的樂觀程度達到12年來最高。上交所表示，今年突出對「獨角獸」企業的上市服務，支持優質台資企業上市。

香港財政司司長陳茂波表示，香港正在考慮引入物業空置稅，料消息利淡香港地產板塊。

新任白宮經濟顧問庫德洛對聯儲局過快加息發出警告，而市場普遍預期聯儲局公開市場委員會下周議息會議將會加息，利好美匯表現。美國首次申領失業救濟人數四周內第三次下降，依然接近48年來的最低水平，反映就業市場偏向緊張。

然而，在貿易戰的陰霾下，加上美國宣布對涉嫌干預總統大選的俄羅斯情報機構、企業和個人實施制裁，使美股三大指數個別發展，道指向好，納指偏軟。今早亞太股市向淡，夜期及ADR下跌，料恒指走勢偏軟，支持參考為50 SMA (約31345)。

個股介紹：

龍光地產(03380)的主要業務為從事物業開發、投資與建設。

集團早前公布2018年2月的合約銷售額約為40.5億元人民幣，同比增長100.8%。合約銷售面積約25.2萬平方米，合約銷售單價約為15846元人民幣。

集團早前另發行2.5億美元的可提早贖回票據，票據年息6.357%，集資用作債務再融資及一般企業用途，料有助強化集團的財務狀況。

集團預測市盈率為12倍，周息率3.147%。股份上日收報12.14元，上望13.5元，止損設於11.8元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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