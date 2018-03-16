港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展，道指收市回升過百點。港股連日於50天線爭持，走勢仍欠方向，今日市場將聚焦長和系4隻藍籌公布業績。

道瓊斯工業平均指數收市升115點或0.47%，報24873點；標準普爾500指數跌2點或0.08%，報2747點，連跌4日；納斯特綜合指數跌15點或0.2%，報7481點。

美國勞工部公布，截至3月10日止當周，美國首次申領失業救濟人數為22.6萬人，按周減少4000人，符合市場預期。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價比較普遍下跌，滙控(00005)ADR折合港元計收報77.24元，較本港上日收市升0.84元；騰訊(00700)ADR收報468.41元，跌0.19元；國壽(02628)ADR收報23.13元，跌0.22元；中海油(00883)ADR收報11.25元，跌3仙；中石油(00857)ADR收報5.35元，跌2仙；中石化(00386)ADR收報6.45元，跌5仙；中移動(00941)ADR收報71.77元，跌0.18元；聯通(00762)ADR收報9.57元，升3仙；中電信(00728)ADR收報3.35元，無升跌。

ADR港股比例指數收報31504點，跌36點或0.12%。夜市期指收報31499點，跌41點，較昨日恒指收市低水42點。恒指昨日續於50天線(約31345點)附近爭持，昨收報31541點，升106點或0.3%。預期港股短期缺乏方向，恒指繼續在31000至31800點之間上落。

焦點板塊

長和系：長和系共4隻藍籌今日公布業績，包括：長和(00001)、長實集團(01113)、長建(01038)和電能(00006)。

焦點股份

中興通訊(00763)：去年股東應佔利潤45.68億人民幣，每股派末期息0.33元人民幣。而2016年同期則為虧損23.57億元人民幣。

易鑫集團(02858)：去年股東應佔虧損擴大至183.31億元人民幣，主要受可轉換可贖回優先股公允價值虧損拖累。期內，經調整淨利潤4.64億元人民幣，按年增長3.66倍。集團總收入錄39.06億元人民幣，按年飆1.62倍。

新股：今早3隻新股掛牌，包括超購258倍、本港半導體及其他電子元件分銷商光麗科技(06036)；由通達集團(00698)分拆手提電腦及平板電腦外殼業務的通達宏泰(02363)；內地獨立煙氣處理綜合服務提供商博奇環保(02377)。3股暗盤價均造好。

多家公司將公布業績，金沙中國(01928)、金斯瑞生物科技(01548)、中國建築(03311)、中石化煉化(02386)、中航科工(02357)、巨騰國際(03336)、國泰君安國際(01788)和大酒店(00045)。

新世界發展(00017)今日除息。

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