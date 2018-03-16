即巿股評 港股直擊

美股隔晚表現持續反覆，早段受白宮貿易顧問納瓦羅提到，特朗普將於未來數周宣佈對中國貿易進行調查，他並表示未來數周會向特朗普表達「301調查」行動建議。消息令美股一度下跌，但其後新任白宮首席經濟顧問Larry Kudlow在接受CNBC訪問時，暗示聯儲局勿加息過快，三大指數隨即反彈。但其後又有消息指美國特別檢察官Robert S. Mueller已經傳召特朗普公司，要求交出部分文件，包括一些與俄羅斯有關的文件，又令大家對通俄門事件有所不安。最終道指升幅收窄至115點，收報24873點，標普及納指則分別微跌2點及15點，收報2747點及7481點。

股份方面，高盛上升近1%，摩拫大通則微升0.2%；科技股則表現各異，蘋果公司上升0.12%，Alphabet亦升0.15%，不過Amazon及Netflix則分別下跌0.55%及0.14%。中概股則普遍走強，受阿里巴巴指考慮回歸A股消息刺激，當中阿里巴巴便上升3.4%，百度及京東則上升近2%。

港股方面，昨日繼續有不俗表現，雖然市場仍關注貿易戰情況，但在騰訊(00700)及平保(02318)有強勁表現下，恒指最終仍能上升超過100點。筆者相信，兩者業績按理會有理想增幅，但能否給予市場驚喜，以及會否有更多分拆消息，相信會是市場一大關注點。此外因隔晚阿里巴巴指有意回歸A股，相信今日亦會有利其股價走勢，故筆者會繼續視為核心持股。另外，今日長和系將公布業績，市場焦點在於人事安排上。至於業績，則預期可受惠歐洲經濟復甦情況。至於大市，預期仍會於31000點至31800點水平上落。

筆者持有Amazon、Alphabet及騰訊股份

耀才證券研究部總監 植耀輝