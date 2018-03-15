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今日 20:08 重要通告 港股直擊

綠領料全年利潤增逾一倍

綠領控股(00061)預期，截至去年12月底止全年業績，利潤4.75億至5.25億元，相比2016年同期盈利1.91億元，按年增長1.49倍至1.75倍。

該公司稱，利潤大增，主要由於期內收入大幅增加，主要來自採礦業務；同時，就採礦權及物業、廠房及設備確認之減值虧損撥回錄得顯著增加。

此外，就出售一家間接全資附屬公司冠亞電腦的全部已發行股本而錄得收益。

另外，由於開拓新業務木薯澱粉業務，期內行政及經營費用、融資成本及可換股貸款票據衍生工具部分的公平值變動，按年有所增加。

下載港交所通告原文

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