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今日 18:56 香港財經 港股直擊

大新推「e直通」遙距申請拓數碼化服務

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大新銀行(02356)宣布，推出「e直通」遙距申請，客戶只需透過智能手機，毋須現身分行確認身份，可遙距申請信用卡及私人貸款。

申請人需透過智能手機，拍攝身份證明文件及自拍，填寫申請所需資料，連同電子簽名提交，即完成申請。

客戶可於本月下旬透過「e直通」遙距申請該行信用卡，並於4月內，該遙距申請服務將伸延至私人貸款服務。

大新銀行銀行產品部總經理及主管鄧子健表示，在未來的日子，該行會繼續透過結合金融科技，為客戶陸續推出更多安全便捷的數碼化銀行服務。

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