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今日 18:48 港股直擊

晶苑看好運動服 擴充五廠房

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晶苑(02232)行政總裁羅正亮表示，去年運動及戶外服收入佔整體收入約10%，預期未來2年運動服增長會較其他產品快。

對於美國爆發貿易戰，提升進口關稅，日後或會涉及服裝類別，他表示，不擔心中美貿易戰，公司在5個國家設有20間廠房，多元化生產基地可以隨時轉移生產，風險比較低。

該公司首席財務官李景輝表示，去年派息比率為32%，與招股書所述相同，冀望日後維持30%的股息比率。他指出，現時廠房產能使用率約93%至96%，現時公司正擴充5個廠房項目，預期項目完成及投產後，產能會提升30至35%。

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