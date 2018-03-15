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今日 18:23 即巿股評 港股直擊

【帶眼識股】港視可破位

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3月剛好過一半，業績期進入高峰。去年最後一篇文章建議今年首季冷敲的香港電視(01137)將於3月27日公布去年業績。

去年建議3.3元以下可入場，股價之後最高見3.88元的三年高位，早前隨大市回落至2.92元，三爬兩撥下今日一度升至3.82元，收市跌0.5%報3.7元，近4個交易日成交亦明顯增加。

去年6月，即未完成收購HoKo Buy前，HKTV Mall貢獻的平均每日訂單數，約為每日3600張水平，港視早前公布的12月營運數據中，HKTV Mall加上HoKo Buy的平均每日訂單數已升至7600宗。

雖然平均每張訂單金額去年12月為537元，較前一年度年底的逾600元錄跌幅，訂單數足夠以量取勝。

香港電視短線走勢健康，若績前明顯突破3.7元水平的較大阻力區，可上試4元，以季度投資而言，4元以上可分段減磅。另外，根據EJFQ系統，去年9月27日發出長線綠燈，至今累升41.2%。留意營運數字雖然亮麗，香港電視至今並未發出盈利預告，要今年賺錢老實亦有點苛刻，小心股價績後見光死。

長線發展方面，集團以約1.41億元收購的自動化系統，預期年底可以投入使用，每日處理量達3.5萬張訂單(現時集團每日訂單平均是7600張)，足以應付未來數年增長，另外貨車和實體店數量亦會增加，還是那句，業務布局見眼界，亦具增長空間，如看好集團執行力和市場反應，獲利減持不妨留一線。

陳鎮強
信報投資研究部
[email protected]

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