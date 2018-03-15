港股直擊 即巿股評

隔晚美國道指和標普500指數連跌3日，市場觀望貿易戰和白宮人事變動的進展。港股昨日回吐後，今日先低後高。大市上升股份比例僅高於50%，成交額亦未見顯著提升。

恒指低開253點，即失守50天線(約31345點)，開市後曾挫313點，見31121點全日低，其後大拗腰重上50天線，上午約10時50分後倒升，半日最多升101點，中午升38點。午後曾再倒跌，其後發力突破上午高位，恒指最多升148點，見31583點全日高。恒指收報31541點，升106點或0.3%。大市今日上升股份比例為53%，下跌股比例為47%。

全日成交額1107億元，較上日增加約74.81億元。

國企指數收報12719點，升35點或0.3%。

恒指即月期貨收市升82點或0.26%，報31535點，低水6點。

A股個別走，滬指收市微跌0.01%；深成指升0.22%。兩市成交額約4352億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升51點，報24839。

藍籌股方面，平保(02318)升3.4%；騰訊(00700)曾最高見470元，靠近上市高位476.6元，收市升1.1%。另外，中移動(00941)升0.3%；昨回吐的舜宇(02382)升1.7%；友邦(01299)和港交所(00388)升約0.2%。相反，滙控(00005)跌0.1%；中行(03988)跌0.7%；工行(01398)跌0.4%；中海油(00883)跌0.4%；蒙牛(02319)跌3.8%。

長和系明天公布業績，收市普遍靠穩，長和(00001)升0.6%；長實集團(01113)升1.2%；長建(01038)升5仙；電能(00006)則跌0.3%。

焦點板塊

醫藥股：今日回勇，藥明生物(02269)曾升8.8%，見72.5元創上市新高，收市升6.5%，集團下周一(19日)將公布去年業績，早前已發盈喜料去年多賺逾75%。另外，同樣下周一放榜的石藥(01093)升3.3%；中國中藥(00570)創逾兩年高，收市升3.8%；康哲(00867)升2.5%；三生製藥(01530)升4.7%；億勝生物科技(01061)今日公布業績，收市飆14.5%；金斯瑞生物科技(01548)升4.3%。百信國際(00574)創近一年半高，收市升3.4%。

內房股：今日全線造好，日前獲大摩唱好的碧桂園(02007)升3.9%；華潤置地(01109)升1.2%；融創中國(01918)升5.3%；中國恒大(03333)升6.8%。二線股跑出，旭輝(00884)曾升9.1%創新高，收市升5.9%，集團昨日中午公布去年多賺71.97%，今年銷售目標1400億元人民幣。廣州越秀系尋頂，越秀地產(00123)創逾兩年半高，收市升1.6%；越秀房產信託基金(00405)創新高，收市升2.4%。奧園(03883)去年多賺86%，收市升2.4%；雅居樂(03383)升3.4%；寶龍地產(01238)升8.8%；新城發展(01030)去年多賺1.74倍，今年銷售目標1800億元人民幣，股價升3.9%。

出口股：外電日前報道，美國政府下周或提出每年達600億美元、針對中國進口貨品的關稅清單，多隻本港出口股跑輸。創科實業(00669)曾挫5.5%，收市跌3.6%，連跌3日，集團行政總裁Joseph Galli表示，由於未能估計華府會針對哪種材料及行業徵收，故未能評估其影響。梳化股敏華(01999)跌2.9%。兩隻美國業務比重較大的汽車零件商亦受壓，昨日急挫15.9%的耐世特(01316)，今日創7個月低，收市挫5.1%；敏實集團(00425)跌0.6%。

航空股：多股升幅領前，中銀航租(02588)去年多賺40.32%，每股派末期息19.2美仙，股價曾升6.5%，收市升5.7%；中國飛機租賃(01848)升3.3%。國泰(00293)績後獲個別大行睇好，當中富瑞指業務已見底，股價曾升7.6%見逾兩年高，收市升4.6%，成交額3.05億元。國航(00753)升2.6%。

焦點股份

半新股：「天仁茗茶」本港特許經營商的賓仕國際(01705)連續兩日飆升，今日曾飆98.5%，高見7.9元，較招股價1元高6.9倍，收市升43.5%，成交額18.14億元。同樣昨日上市的亞洲實業(01737)曾升32%創新高，收市僅升1.9%。另外，Kakiko(02225)創新高，收市升2.2%；河南金馬能源(06885)亦破頂，收市升1.5%。

維達國際(03331)：今早顯著低開6.2%，曾挫10.1%見逾半年低，收市跌5.7%，維達市前成交額達5.45億元，收市成交額7.02億元。另外，集團獨立非執行董事甘廷仲已辭任，3月31日起生效。集團委任李曉芸為獨立非執行董事接替。

特步國際(01368)：中午公布去年少賺22.68%，末期息每股4.5仙，加派上市十周年特別息10仙，共派14.5仙，股價創逾一年高，收市升5.8%。

信德集團(00242)：今日異動，收市急升近一成，為表現最好「港股通」股份。

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