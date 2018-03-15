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野村 旭輝控股(00884)

評級：買入 -> 買入

目標價：7.2元 -> 7.95元 (較前收市價6.8元有16.9%潛在升幅)

旭輝控股(00884)去年股東應佔溢利48.28億元人民幣，按年增長72%。野村發表報告，認為去年旭輝核心盈利增長強勁，今年銷售展望穩定，將目標價上調逾一成至7.95元，維持「買入」評級。

野村指，去年旭輝核心盈利按年升44.6%至41億元人民幣，好過市場預期，毛利率升至27.1%，經調整負債比率升至則升至70%，派息比率穩定於35%水平。野村表示，旭輝主席認為今年內地樓市穩定，信貸收縮不會惡化，主要城市的政策繼續收緊，但較弱城市的政策或會放鬆，房產稅需要數年時間立法，影響較預期低，公司目標是今年銷售至少增長35%至1400億元人民幣，至2021年複合銷售增長50%，2012年公司全國排名第八；今年繼續增加土地收購，增加在大灣區內之投資。

野村把旭輝今明兩年盈利預測分別上調7%，以反映近期土地收購，以及採用會計準則IFRS15之影響。

此外，滙證亦發表報告，將旭輝目標價由6.1元大幅上調三成三至8.1元，看好公司在內地三線城市、環渤海及中西部市場之滲透。

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