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今日 15:43 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】個別航空股爬升 中銀航租績後漲逾6%

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多隻航空股升幅領前，中銀航租(02588)去年盈利5.87億美元，按年增40.32%，每股派末期息19.2美仙。

股價曾升6.5%，見46.4元為一個半月高，現升5.7%，成交額9500萬元。

中國飛機租賃(01848)升2.9%。

國泰(00293)獲個別大行睇好，當中富瑞指業務已見底，股價曾升7.6%見逾兩年高，現升4.9%，成交額2.61億元。

國航(00753)升3.5%；東航(00670)升0.9%。

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