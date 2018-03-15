多隻航空股升幅領前，中銀航租(02588)去年盈利5.87億美元，按年增40.32%，每股派末期息19.2美仙。
股價曾升6.5%，見46.4元為一個半月高，現升5.7%，成交額9500萬元。
中國飛機租賃(01848)升2.9%。
國泰(00293)獲個別大行睇好，當中富瑞指業務已見底，股價曾升7.6%見逾兩年高，現升4.9%，成交額2.61億元。
國航(00753)升3.5%；東航(00670)升0.9%。
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股價曾升6.5%，見46.4元為一個半月高，現升5.7%，成交額9500萬元。
中國飛機租賃(01848)升2.9%。
國泰(00293)獲個別大行睇好，當中富瑞指業務已見底，股價曾升7.6%見逾兩年高，現升4.9%，成交額2.61億元。
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